MSI liste le premier NVIDIA CMP 50HX Miner

Dans la gamme CMP (Cryptocurrency Mining Processor) de NVIDIA, les fabricants avaient déjà dégainé deux références, les 30 HX et 40 HX. En voici une troisième, la 50 HX, en provenance de MSI. La marque a listé sur son site le premier GPU 50HX, baptisé NVIDIA CMP 50HX Miner.

Ce CMP 50HX Miner possède 3 584 cœurs CUDA. Son GPU affiche une fréquence de base de 1350 MHz et une fréquence Boost de 1545 MHz ; il est probable que le 50HX s’appuie sur un GPU TU102, bien que cette donnée n’ait pas été officiellement confirmée. Le CMP 50HX possède 10 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s sur un bus mémoire de 320 bits. Il consomme 225 W et utilise une interface PCIe 1.0 x4. MSI confirme le taux de hachage d’Ethereum de 45 MH/s communiqué par NVIDIA. L’entreprise précise toutefois que cette valeur vaut pour « l’algorithme DAG Epoch 394, avec les fréquences de référence, à température ambiante et avec un niveau de refroidissement correct ».

Aucune sortie d’affichage

Le CMP 50HX Miner mobilise une solution de refroidissement Aero de MSI avec un unique ventilateur. Ce dernier bénéficie d’un système à double roulement à billes censé lui assurer une bonne longévité. Il aspire l’air frais, qui transite par un dissipateur thermique avant de ressortir par le panneau de sorties ; ce dernier est grand ouvert puisque le CMP 50HX ne possède aucune sortie d’affichage.

Les dimensions de la carte sont de 268 x 114 x 36 mm et elle occupe deux slots. Le CMP 50HX Miner possède également une plaque arrière pour renforcer la rigidité de son PCB. Il puise son énergie de deux connecteurs 8 broches.

MSI n’a communiqué ni date de disponibilité ni prix pour son NVIDIA CMP 50HX Miner.