MSI lance des PC portables AMD Advantage : CPU Ryzen 5000 et GPU Radeon RX 6000

Deux ordinateurs équipés d’une Radeon RX 6600M, les Alpha 15 et Alpha 17, et un doté d’une RX 6700M, le Delta 15.

MSI présente des ordinateurs portables estampillés AMD Advantage, les Delta 15 et Alpha 15/17. Ces modèles associent processers AMD Ryzen 5000 mobiles et carte graphique Radeon RX 6000M ; rappelons qu’AMD a lancé trois versions mobiles de Radeon sous architecture RDNA 2 en juin dernier.

Delta 15 Alpha 15 / 17

Les Alpha adoptent la Radeon RX 6600M tandis que le Delta 15 hérite d’une Radeon RX 6700M ; pas de machine armée d’une Radeon RX 6800M pour le moment donc. En ce qui concerne les processeurs, on retrouve un Ryzen 7 5800H pour les Alpha et un Ryzen 9 5900HX pour le Delta. Dans les deux cas, il s’agit de processeurs 8 cœurs / 16 threads sous architecture Zen 3.

La Radeon RX 6600M affronte les GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles de NVIDIA

Châssis et connectivité

Le châssis de l’Alpha 15 affiche des dimensions de 359 x 259 x 23,95 mm pour un poids de 2,35 kg. Son grand frère est un peu plus grand et lourd avec des mensurations de 398 x 273 x 24,2 mm et un poids de 2,55 kg. L’Alpha 15 possède un écran 15,6 pouces et l’Alpha 17 un écran 17,3 pouces. Dans les deux cas, la définition est Full HD et la fréquence de rafraîchissement de 144 Hz.

Le Delta 15 a une dalle 15,6 pouces similaire ; en revanche, la fréquence de rafraîchissement atteint 240 Hz. L’ordinateur mesure 357 x 247 x 19 mm et a un poids de 1,9 kg.

Les trois PC ont deux emplacements NVMe en PCIe 3.0 x4 et deux emplacements mémoire pour un maximum de 64 Go de DDR4-3200.

En matière de connectivité, Bluetooth 5.2 pour tous mais Wi-Fi 6E pour le Delta uniquement, les Alpha se contentant de Wi-Fi 6. Ils possèdent toutefois un port GbE qui fait défaut au Delta.

Enfin, pour la connectique USB, les Alpha offrent un port USB 2.0 Type-A, une paire de ports USB 3.2 Gen1 Type-A, un port USB 3.2 Gen 1 Type-C / DP. Le Delta a un port USB 3.2 Gen2 Type-C / DP, un port USB 3.2 Gen2 Type-C et une paire d’USB 3.2 Gen2 Type-A.

MSI n’a pas précisé les tarifs.