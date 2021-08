MSI présente sa gamme de cartes mères X570S, dont la MPG X570S Carbon EK X conçue avec EKWB

Et plein d’autres références dans les séries MEG, MPG et MAG.

MSI dévoile sa gamme de cartes mères X570S. Celles-ci prennent en charge d’emblée les processeurs AMD Ryzen 5000 Series. L’entreprise propose plusieurs références, dont l’une conçue en partenariat avec EKWB, la MPG X570S Carbon EK X. Les autres sont les MEG X570S Ace Max ; MEG X570 Unify-X Max ; MPG X570S Carbon Max Wifi ; MPG X570S Edge Max Wifi ; MAG X570S Tomahawk Max Wifi ; MAG X570S Torpedo Max.

C’est l’intérêt de ces versions X570S, ces cartes mères sont refroidies de manière passive. En effet, les ventilateurs sur le chipset ont été retirés afin de réduire les nuisances sonores. Pour les maintenir malgré tout au frais, la surface du dissipateur couvrant le chipset a été agrandie. Par ailleurs, toutes les cartes mères MSI de la gamme X570S sont équipées d’au minimum un dissipateur M.2 Shield Frozr pour le SSD.

Du 2,5 GbE et du Wi-Fi 6E pour toutes les cartes

La société précise également avoir procédé à la mise à niveau des étages d’alimentation qui suit : « Les cartes mères MEG X570S sont équipées de 16+2 phases directes à 90A SPS, et les cartes mères MPG X570S disposent d’au moins 12+2 phases Duet Rail Power System de type 75A SPS. Enfin, tant les MAG X570S TORPEDO que les MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI sont pourvues de 12+2 phases 60A SPS grâce au Mirrored Power Arrangement ».

En matière de connectivité, toutes les cartes mères MSI X570S embarquent un port 2,5 GbE. Elles profitent aussi du Wi-Fi 6E (bande 6 GHz).

MSI indique que toutes les cartes mères X570S sont dotées d’au moins deux emplacements M.2 ; la MEG X570S UNIFY-X MAX possède quant à elle 6 ports M.2. En outre, les cartes mères MEG X570S adoptent l’USB 3.2 Gen 2×2.

Pour la partie audio, la gamme de cartes mères MSI X570S Gaming hérite d’une fonctionnalité Audio Boost 5. La MEG X570S ACE MAX notamment profite de l’Audio Boost 5 HD.

Plus d’informations en bas de page avec les toutes les spécifications ou en suivant ce lien.

MPG X570S CARBON EK X

MSI lance également l’édition spéciale MPG X570S CARBON EK X, décrite comme « une carte mère avec un PCB 6 couches, de classe serveur, faisant appel à du cuivre 2oz. Le monobloc destiné au CPU et aux VRMs a été spécialement conçu et fait appel à des éléments en fibre de carbone. […] La MPG X570S CARBON EK X dispose de 14+2 Duet Rail Power System de type 75A SPS et de 4 emplacements M.2 Gen 4, épaulés d’une plaque de dissipation Shield Frozr. Elle est enfin équipée d’un port LAN 2,5 Gbps, du Wi-Fi 6E et d’un connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-C à destination du front panel ».

Ce modèle sera commercialisé à partir du 6 septembre. Vous pouvez le précommander auprès d’EKWB au prix de 554,52 euros.