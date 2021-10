MSI présente trois nouveaux moniteurs Optix, un 34 pouces et deux 32 pouces

Après l’Optix MEG381CQR Plus, premier moniteur HMI, le mois dernier, MSI continue d’enrichir son offre d’écrans Optix, cette fois avec trois modèles, les Optix MPG341QR, Optix MPG321UR-QD, et Optix MPG321QRF-QD. Le suffixe QD pour les deux derniers est simplement l’abréviation de Quantum Dots. Les trois moniteurs embarquent une dalle IPS et prennent en charge le NVIDIA G-Sync.

L’Optix MPG341QR est un modèle 34 pouces au format 21:9. Sa définition est de 3440 x 1440 pixels et sa fréquence de rafraîchissement atteint 144 Hz ; le temps de réponse MPRT est de 1 ms. L’écran couvre 91,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et 122,5 % du sRGB. Il est certifié VESA Display HDR400.

Comparatif : quel est le meilleur moniteur gamer ?

Deux 32 pouces

Comme indiqué par leur désignation, les deux autres modèles sont des 32 pouces, au format 16:9 ; ils bénéficient pour le part d’une certification VESA Display HDR600. L’Optix MPG321UR-QD a une définition de 3840 x 2160 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse MPRT de 1 ms. Sa dalle couvre 97 % du DCI-P3 et 143 % du sRGB.

Enfin, l’Optix MPG321QRF-QD se contente d’une définition de 2560 x 1440 pixels mais sa fréquence de rafraîchissement s’élève à 175 Hz. Le temps de réponse, gris à gris cette fois, est donné à 1 ms.

Ces trois moniteurs proposent tous un peu d’effets RGB configurables via MSI Mystic Light. En matière d’ergonomie, ils permettent d’ajuster leur hauteur sur 100 mm, pivotent et s’inclinent. La connectique diffère selon le modèle, mais dans l’ensemble, c’est un unique DisplayPort et une paire de ports HDMI avec de multiple ports USB et du jack audio. Notons l’absence de haut-parleurs intégrés.

Le tableau ci-dessous regroupe toutes les spécifications. MSI n’a communiqué ni prix ni date de lancement.

Source : MSI