MSI rend toutes ses cartes mères série 300 compatibles avec les processeurs Zen 3

Les cartes mères A320, B350 et X370 de la marque pourront donc accueillir un Ryzen 5000.

MSI annonce que l’ensemble de sa gamme de cartes mères série 300, autrement dit les références basées sur des chipsets A320, B350 et X370, prendront en charge les processeurs Ryzen 5000 Zen 3. La marque déploiera le BIOS AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.7 à partir de la mi-mai, soit dans quelques jours.

Par ailleurs, MSI précise qu’un correctif visant à corriger des problèmes de performance liés au fTPM sur les cartes mères des séries 400 et 500 sera publié à partir de début juin.

Plateforme AMD AM5 : de la mémoire DDR5 ou rien

Les Ryzen 5000 officiellement supportés par les chipsets 300

Au départ, les Ryzen 5000 étaient officiellement supportés par les cartes cartes mères série 500 (X570, B550 et A520) et série 400 (X470 et B450). Dans les faits, ces processeurs pouvaient tout à fait s’accommoder des cartes mères série 300 ; certains fabricants de cartes mères plutôt conciliants laissaient d’ailleurs traîner des BIOS permettant cette prise en charge. Simplement cette association engageait la responsabilité de l’utilisateur.

AMD : jusqu’à 30 % de performance en plus dans les jeux DirectX 11

En début d’année, AMD a revu sa position sur le sujet. David McAfee, vice-président et directeur général de la branche Client d’AMD, a manifesté la volonté de l’entreprise d’étendre la prise en charge des Ryzen 5000 aux cartes mères de série 300. Désormais, sur la page consacrée aux chipsets, les Ryzen 5000 affichent bien une compatibilité avec les chipsets X370, B350 et A320, sous réserve d’une « mise à jour sélective du BIOS beta » ; ASRock avait été la première société à suivre en publiant un BIOS pour carte mère X370 supportant les Ryzen 5000 dès le 12 janvier.