noblechairs présente son nouveau fauteuil Fallout

La marque noblechairs présente sa dernière création : le fauteuil gaming Fallout Nuka-Cola Edition. Cette édition spéciale de la série EPIC, pensée pour les fans de franchise Fallout, est décorée par des représentations d’une bouteille de Nuka-Cola et d’une capsule en son centre. Le dossier de la chaise porte le logo noblechairs ; il est également orné d’un logo Nuka-Cola brodé.

Concernant ses caractéristiques, cette chaise possède un rembourrage en mousse à froid, des accoudoirs 4D, un dossier inclinable jusqu’à 135 degrés, une base en aluminium et des roulettes de 60 millimètres. Le poids de l’utilisateur ne doit pas excéder 120 kg.

Test noblechairs ICON : fauteuil gaming avec un simili-cuir plus vrai que nature

Votre « apport quotidien en sucre »

L’entreprise écrit : « Plus besoin de collecter les capsules de bouteilles ! noblechairs est fier de dévoiler non seulement le favori de la Nation, avant ou après la guerre, mais aussi notre plus belle édition spéciale pour l’EPIC avec le Nuka-Cola de Bethesda. Contenant 120 % de votre apport quotidien en sucre, ainsi qu’un confort d’assise extrême et des détails impressionnants, ce siège vous rendra accroc.

Avec une superbe bouteille de Nuka-Cola et une capsule en son centre, une marque emblématique et un slogan saisissant sur un fond rouge, cette édition spéciale étanchera votre soif de Fallout ; que ce soit dans le confort de votre chambre ou dans les Terres Désolées. Alors détendez-vous, prenez un Nuka et zappez cette soif ! »

Afin de compléter l’ensemble, noblechairs propose aussi un set de coussins à mémoire de forme Nuka-Cola : un pour la nuque, un pour les lombaires.

Un produit dérivé parmi beaucoup d’autres

Précisons que ce fauteuil Fallout Nuka-Cola Edition n’a rien d’un intrus dans le catalogue de noblechairs. La marque avait déjà lorgné du côté de Fallout par le passé avec son HERO Fallout Vault-Tec Edition ; elle propose beaucoup d’autres chaises dérivées de jeux, par exemple Elden Ring, ou même de clubs de football. Vous pouvez toutes les découvrir sur cette page.

La société commercialisera son fauteuil Fallout Nuka-Cola Edition plus tard cette année. Nous connaissons toutefois déjà son prix en France : 459,90 euros.