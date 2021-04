Nouveau ventirad double tour chez Thermalright, le Peerless Assassin 120 Black

Mi-mars, Thermalright a présenté son ventirad Silver Arrow ITX-R Rev A ; fin mars, son Frost Commander 140 ; voici un troisième ventirad, le Peerless Assassin 120 Black. Comme le Frost Commander 140, ce modèle est aussi un double tour, mais plus petit et plus léger : il a des dimensions de 125 mm x 135 mm x 157 mm pour un poids de 1,2 kg (750 grammes de dissipateur et deux turbines de 135 grammes).

Il se compose de deux piles de 53 ailettes en aluminium larges de 0,4 mm et espacées de 1,8 mm. Le nombre de caloduc en cuivre est de six ; ils font 6 mm de diamètre. Enfin, la base en contact avec le processeur est en cuivre nickelé.

Deux ventilateurs TL-C12B de 120 mm

Ce Peerless Assassin 120 embarque deux turbines de 120 mm, des modèles TL-C12B. Ces ventilateurs ont une vitesse de rotation maximale de 1550 tr/min. Ils poussent jusqu’à 66,17 CFM pour une pression statique de 1,53 mm H2O. Le volume sonore maximal est de 25,6 dBA.

Au niveau des sockets compatibles, on retrouve les LGA 115x / 2011 / -3/ 2066 / 1200 du côté d’Intel et l’AM4 du côté d’AMD. Thermalright n’a pas précisé le prix de vente recommandé ni la date de disponibilité.