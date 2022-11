NVIDIA détaille le lancement de Portal RTX : des GeForce RTX 4080 et 4090 à gagner

En septembre dernier, NVIDIA a annoncé Portal avec RTX, un remaster du jeu vidéo emblématique de Valve intégrant du ray tracing complet et bénéficiant du DLSS 3. L’entreprise a révélé la date de lancement : le titre sera disponible à partir du 8 décembre prochain.

Conçu par NVIDIA Lightspeed Studios, ce Portal avec RTX sera disponible en tant que contenu téléchargeable (DLC) officiel et gratuit pour les possesseurs de Portal.

Développé par Lightspeed Studios

La société détaille dans son communiqué : “Portal avec RTX illustre la puissance incroyable de nos nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 et les capacités de notre plateforme de modding NVIDIA RTX Remix. Chaque image du jeu est améliorée grâce au ray tracing complet, à de nouvelles textures haute résolution basées sur la physique et à de nouveaux modèles high-poly améliorés évocateurs des originaux.

Pour obtenir ce nouveau look époustouflant, Portal avec RTX utilise une suite de techniques graphiques exigeantes accélérées par la technologie NVIDIA DLSS. Le DLSS 3 permet aux utilisateurs des GPU de la série 40 d’obtenir une augmentation de performance de plus de 2,8 fois, rendant le jeu incroyablement fluide et réactif par rapport au rendu natif, tandis que les utilisateurs de GPU de la série 30 bénéficieront du DLSS 2, permettant une expérience jouable.”

John Spitzer, responsable de Lightspeed Studios pour NVIDIA, ajoute : “La mise à jour de jeux très appréciés nécessite un équilibre entre l’application de nouvelles techniques de pointe et le respect de l’esprit original du jeu. L’expérience acquise par Lightspeed Studios de NVIDIA en travaillant sur les versions RTX de jeux renommés comme Minecraft et Quake II a donné à Valve la confiance nécessaire pour nous confier l’apport de techniques graphiques modernes à leur jeu légendaire, et NVIDIA RTX Remix nous a donné l’outil parfait pour accomplir cette tâche.”

Les configurations pour Portal avec RTX

NVIDIA a aussi révélé les exigences matérielles pour jouer à Portal avec RTX. Prévoyez une GeForce RTX 3060 au minimum. Si votre configuration s’avère inadaptée, l’entreprise précise que Portal avec RTX arrivera sur le GeForce Now dans les prochaines semaines.

© NVIDIA

Une soirée de lancement avec des codes et des GeForce RTX 4090 et RTX 4080 à gagner

Quelques heure avant la sortie de Portal avec RTX, NVIDIA organisera une soirée de lancement (le 6 décembre). “Les joueurs peuvent rejoindre NVIDIA en direct sur Twitch, YouTube et Steam, le 6 décembre à 19H CET pour découvrir les coulisses de la réalisation de Portal avec RTX, un nouveau gameplay, des surprises spéciales, des codes de jeu Portal et une chance de gagner des cartes graphiques GeForce RTX 4090 et GeForce RTX 4080 !”

Vous trouverez plus d’informations sur la soirée de lancement de Portal avec RTX sur le site de NVIDIA.

© NVIDIA

Source : communiqué de presse NVIDIA