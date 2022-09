Portal RTX et RTX Remix : un remaster et une plateforme de modding

Si vous avez appréciez Quake II RTX et Minecraft with RTX et que vous possédez toujours une carte graphique RTX Turing, Ampere ou prochainement Ada Lovelace, vous pourrez bientôt rejouer à un autre grand classique affublé d’effets RTX. NVIDIA a en effet annoncé Portal RTX hier, et plus généralement une plateforme de modding RTX intitulée NVIDIA RTX Remix.

Pour mémoire, Portal est paru en octobre 2007 dans l’Orange Box de Valve. Le joueur « doit résoudre des énigmes et relever différents défis en ouvrant des portails afin de manipuler des objets et se déplacer lui-même dans l’espace ». La version RTX, illustrée dans la vidéo ci-dessus, profite donc d’effets de lancer de rayons (reflets, ombres, illumination globale et éclairage volumétrique) mais aussi du DLSS 3.0 et du NVIDIA Reflex. Il sera disponible gratuitement en tant que mod à partir de novembre prochain. Voici quelques comparaisons supplémentaires RTX Offf / On :

Plateforme de modding RTX Remix

Afin de faciliter ce genre de réalisations, NVIDIA lance une plateforme de modding RTX Remix. « Basée sur NVIDIA Omniverse, la plateforme RTX Remix permet aux moddeurs de sauvegarder facilement des ressources de jeu, d’améliorer automatiquement le rendu des matériaux avec de puissants outils d’IA et de créer des remasterisations RTX époustouflantes avec une prise en charge avancée du ray tracing et du DLSS. »

Cette plateforme, qui sera lancée prochainement, doit permettre de remasteriser facilement des jeux DirectX 8 et DirectX 9 selon NVIDIA, en passant à l’API Vulkan. L’article qui lui est consacré prend comme sujets les jeux The Elder Scrolls III: Morrowind et Mount & Blade.

La société argue que « lorsque le RTX Remix Mod est prêt, il est facile de l’exporter et de le partager avec d’autres joueurs en ligne. Il suffit de télécharger le mod, de le déposer dans le répertoire du jeu avec le fichier .exe et de lancer le jeu. Le NVIDIA RTX Remix Runtime fait le reste, en remplaçant les anciens API et systèmes de rendu par le moteur de rendu 64 bits Vulkan de RTX Remix Runtime, et en améliorant les visuels à la volée ».

