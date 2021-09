NVIDIA : des RTX 3000 Super pour PC portables en janvier et des RTX 4000 en octobre 2022

La GeForce RTX 3070 Ti est venue compléter la photo de famille des GeForce RTX série 30 en juin dernier ; depuis, aucun nouveau membre n’est à recenser. Il faut dire que l’offre de NVIDIA sur le segment desktop est déjà assez complète : elle va de la RTX 3060 à la RTX 3090, avec des déclinaisons Ti pour toutes excepté la dernière, ce qui donne 7 références en tout. En revanche du côté de la gamme mobile, l’offre est un peu plus chiche, avec cinq modèles « seulement ». Si vous vous demandez ce que nous réserve l’entreprise pour les mois à venir, voici quelques éléments de réponse.

NVIDIA RTX série 30 desktop

NVIDIA RTX série 30 mobile

Selon le site VideoCardz qui regroupe des données issues de plusieurs sources, il faudrait s’attendre à un rafraîchissement de la gamme Ampere en début d’année prochaine. Celui-ci prendrait la forme d’une série GeForce RTX 30 SUPER possiblement présentée lors du CES 2022. Ces GeForce, en principe destinées aux PC portables, seraient toujours bâties autour du nœud 8 nm de Samsung mais introduiraient un nouveau GPU, le GA103.

Les GeForce RTX 3080 Ti armées de 20 Go de GDDR6X sont finalement bien réelles

L’ombre des GPU Alchemist d’Intel

Aucune autre information concernant ce GPU pour l’instant. Précisons donc simplement que pour la gamme desktop, les RTX 3090 / RTX 3080 Ti / RTX 3080 s’arment d’un GPU GA102 ; les RTX 3060 Ti / RTX 3070 / RTX 3070 Ti d’un GPU GA104 ; la RTX 3060 d’un GPU GA106. Pour la gamme mobile, le GPU GA104 équipe les RTX 3080 et RTX 3070 et leur déclinaison Max-Q ; le GA106 les RTX 3060 / RTX 3060 Max-Q ; enfin, les RTX 3050 / RTX 3050 Ti embarquent un GPU GA107.

Rappelons que début 2022 marquera le début de l’offensive d’Intel sur le marché des cartes graphiques dédiées avec ses GPU Alchemist. La nouveauté ayant un certain attrait auprès des consommateurs, on voit mal NVIDIA et AMD laisser le champ libre aux nouvelles cartes graphiques Intel en ne proposant que leurs cartes âgées de quelques mois.

Ainsi, VideoCardz mentionne également une fournée de Radeon 6000 RDNA2 Refresh. La caractéristique de cette gamme : une gravure en 6 nm, toujours par TSMC, plutôt qu’en 7 nm.

Des RTX 40xx en 5 nm à partir d’octobre 2022

Sur le segment desktop, NVIDIA sortirait des RTX 40xx avec une nouvelle architecture GPU, nom de code Lovelace, au cours du quatrième trimestre 2022. Celle-ci induirait deux changements majeurs : le passage à un nœud 5 nm et une production confiée à TSMC et non plus à Samsung. Les GeForce RTX 4000 hériteraient de GPU AD102, AD104 et AD106.