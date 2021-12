NVIDIA GFN Thursday : abonnement GeForce NOW RTX 3080 disponible pour tous, SHIELD TV en promotion et expérience virtuelle DAF

NVIDIA fait savoir que les précommandes pour les abonnements GeForce NOW RTX 3080 sont désormais terminées. Cela ne signifie pas qu’il n’est plus possible d’adhérer à cette offre, au contraire : « Les joueurs peuvent désormais souscrire à un abonnement GeForce NOW RTX 3080 de six mois et profiter instantanément de la bibliothèque GeForce NOW de plus de 1 100 titres avec la puissance de la 3080 sur leurs appareils compatibles ».

Cet abonnement GeForce NOW RTX 3080 est proposé à 99,99 euros pour une période de six mois. Il permet de jouer en 1440p à 120 images par seconde sur PC et en 1600p sur Mac ; en 4K HDR à 60 images par seconde sur NVIDIA Shield. En outre, il étend la durée maximale des sessions à 8 heures. N’hésitez pas consulter notre test de cette formule RTX 3080 pour connaître notre ressenti.

Par ailleurs, NVIDIA rappelle que depuis le 13 décembre, la NVIDIA SHIELD TV et la SHIELD TV Pro peuvent être achetées avec 25 euros d’économie. Cette remise fait passer le prix des deux machines à respectivement 124 et 174 euros.

NVIDIA célèbre ‘The Matrix Resurrections’ en offrant des PC GeForce RTX personnalisés

Expérience DAF Drive

Toujours en lien avec le GeForce NOW, l’entreprise propose de piloter gratuitement un camion au sein du jeu Euro Truck Simulator 2, directement depuis son navigateur : « Cette semaine, le camion DAF XF de nouvelle génération a été ajouté au jeu Euro Truck Simulator 2. GeForce NOW propose une expérience DAF Drive unique où n’importe qui peut faire un essai virtuel sur un itinéraire court, en streaming depuis le cloud, instantanément, sur le site de l’expérience virtuelle DAF. »

Enfin, terminons avec la liste des jeux qui rejoignent le service de cloud gaming de la société ce jour. Ils sont au nombre de quatre :

The Crackpet Show (Steam)

One Hand Clapping (Steam et Epic Games Store)

FOREWARNED (Steam)

Inscryption (Steam et Epic Games Store)