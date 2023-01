GeForce Now Ultimate : 5 fois la puissance d’une Xbox Series X pour 19,99 euros par mois

NVIDIA fait évoluer son abonnement GeForce Now RTX 3080 en passant à des GeForce RTX 4080, sans surcoût pour les utilisateurs. Les SuperPODs GeForce NOW RTX 4080 fournissent 64 TFLOPS FP32 et autorisent des diffusions à 240 images par seconde.

Il y a un peu plus d’un an, en décembre 2021, NVIDIA activait les abonnements RTX 3080 de son service GeForce Now. Cette formule GeForce Now RTX 3080, facturée 20 euros par mois ou 100 euros pour six mois, autorise des sessions de 8 heures en 4K à 120 images par seconde. NVIDIA la fait évoluer avec une nouvelle formule d’abonnement Ultimate, basée sur les GeForce RTX 4080. Au programme : une mise à niveau avec des SuperPODs GeForce NOW RTX 4080 et la possibilité de diffuser à 240 images par seconde (en 1080p).

Les SuperPODs GeForce NOW RTX 4080 délivrent plus de 64 teraflops de puissance graphique à chaque utilisateur. Comme le fait remarquer NVIDIA, c’est « plus de 5 fois celle d’une Xbox Series X et près de 1,75 fois celle des SuperPODs de la génération précédente ». Ce gain de puissance s’accompagne de la possibilité de diffuser en 240 images par seconde contre 120 actuellement (mais, sauf erreur de notre part, uniquement en Full HD). Concernant la définition, cette offre Ultimate peut gérer jusqu’à 3 840 x 1 600 pixels, y compris des variantes populaires telles que les définitions 3440 x 1440 et 2560 x 1080.

En outre, le passage à l’architecture Ada Lovelace permet aux SuperPODs de bénéficier du DLSS 3. Cette version du deep learning super sampling inclut d’office le NVIDIA Reflex, et permet une « latence du clic au pixel inférieure à 40 millisecondes – une autre première dans le domaine du cloud gaming ».

Comparatif Cloud Gaming : profitez de vos jeux PC et consoles de n’importe où à Noël

Prix et disponibilité

Les membres actuels GeForce NOW RTX 3080 seront parmi les premiers à voir leur abonnement passer à l’Ultimate, ce sans surcoût, lorsque les serveurs commenceront à être déployés. Cela interviendra « plus tard dans le mois » en Amérique du Nord et en Europe. NVIDIA prévient que les quantités sont limitées.

L’abonnement GeForce NOW Ultimate est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux utilisateurs, au prix de 19,99 euros par mois ou de 99,99 euros pour six mois. Sachant que la RTX 4080 Fouders Edition coûte 1469 euros, vous pouvez donc souscrire à plus de sept ans d’abonnement pour le même prix. Enfin, les abonnements prioritaires restent disponibles à partir de 9,99 euros par mois ou 49,99 euros pour six mois.

Jeff Fisher, senior vice-président GeForce chez NVIDIA, conclut : « L’architecture Ada de NVIDIA représente un grand bond en avant dans la qualité graphique, et grâce à GeForce NOW, nous diffusons une expérience RTX 4080 à plus d’appareils et plus de joueurs que jamais. Les membres GeForce NOW Ultimate disposeront de la technologie et des performances nécessaires pour vivre les jeux les plus exigeants dans toute leur splendeur en raytracing. »