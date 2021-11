NVIDIA lance les RTX A4500 et RTX A2000 12 Go

La RTX A4500 possède 7168 cœurs CUDA et 224 cœurs Tensor ; 20 Go de GDDR6.

NVIDIA étoffe son catalogue de cartes graphiques professionnelles avec deux références, les RTX A4500 et RTX A2000 12 Go. La première s’appuie sur un GPU GA102, la seconde sur un GPU GA106.

La RTX A4500 est la référence exploitant un GPU GA102 la moins bien dotée. Elle possède en effet 7168 cœurs CUDA et 224 cœurs Tensor. NVIDIA l’a munie de 20 Go de mémoire GDDR6 à 16 Gbit/s sur un bus de 320 bits. La bande passante mémoire est ainsi de 640 Go/s. Cette RTX A4500 affiche un TDP de 200 W. Elle utilise une interface PCI Express Gen 4 x 16 et offre quatre DisplayPort 1.4. Elle se positionne entre la RTX A5000 et la RTX A4000.

La RTX A2000 se situe en bas de la gamme. Elle est équipée d’un GPU GA106 et possède 3328 cœurs CUDA et 104 cœurs Tensor. Jusqu’ici, NVIDIA ne la proposait qu’avec 6 Go de GDDR6 ; l’entreprise a ajouté une variante à 12 Go de GDDR6. Ce modèle se branche toujours en PCI Express Gen 4 x16 et sa connectique se compose de quatre mini DisplayPort 1.4. Sa consommation maximale est de 70 W.

Cinq références, de la RTX A6000 à la RTX A2000

