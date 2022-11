NVIDIA lancerait la GeForce RTX 4070 Ti dès le 3 janvier

Nous vous en parlions mardi, NVIDIA envisage de ressusciter la GeForce RTX 4080 12 Go en janvier prochain, sous la forme d’une GeForce RTX 4070 Ti. Les plans de l’entreprise se précisent peu à peu : elle dévoilerait cette référence le 3 janvier, laquelle serait commercialisée dès le 5 janvier. Quant à l’embargo sur les tests, il serait levé entre les deux dates, soit le 4 janvier.

Ces informations ont été communiquées par une source fiable, à savoir WCCFTech. Par ailleurs, le divulgateur MEGAsizeGPU, qui a récemment rapporté des scores 3DMark pour la GeForce RTX 4080, a publié ce qu’il présente comme étant le design de l’emballage de la GeForce RTX 4070 Ti.

Le même écart de perf qu’entre la RTX 3080 et la RTX 3070 Ti ?

Les spécifications de la GeForce RTX 4070 Ti ne sont pas très mystérieuses, puisqu’elles devraient correspondre à celles initialement détaillées par NVIDIA pour la GeForce RTX 4080 12 Go, un modèle finalement annulé. La nouvelle venue hériterait ainsi du GPU AD104 avec 7680 cœurs CUDA et 12 Go de GDDR6X sur un bus de 192 bits. Enfin, selon NVIDIA, la GeForce RTX 4080 16 Go s’avérait jusqu’à 30 % plus performante que la GeForce RTX 4080 12 Go, et donc par extension que la RTX 4070 Ti. C’est un écart à peu près similaire à celui qui sépare la GeForce RTX 3070 Ti de la GeForce RTX 3080 en QHD selon nos propres tests.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go GeForce RTX 4070 Ti SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de la version FE 1599 dollars

1949 euros 1199 dollars

1469 euros 899 dollars

1099 euros Date de commercialisation 11 octobre 2022 16 novembre 2022 5 janvier 2023

