GeForce RTX 4080 : des scores 3DMark, un tour de chauffe dans Forza Horizon 5, et un PCB photographié

À quelques jours de la sortie (le 16 novembre), les fuites s’enchaînent pour la GeForce RTX 4080, deuxième et dernière carte Ada Lovelace officialisée pour le moment. Après des scores sous Geekbench hier, situant la nouvelle venue juste devant la GeForce RTX 3090 Ti, nous avons aujourd’hui des résultats sous 3DMark Time Spy / 3DMark Time Spy Extreme ainsi que dans le jeu Forza Horizon 5. Dans le même temps, des clichés montrent le PCB du modèle Founders Edition.

Ces photos ont été postées par le divulgateur @KittyYYuko. Elles mettent en évidence le GPU AD103 de la RTX 4080, comparé ici à un CPU Intel, lequel sert également à dissimuler certaines parties du PCB, notamment les VRM. Nous distinguons en revanche les 8 modules mémoire. La GeForce RTX 4080 ayant 16 Go de GDDR6X, ce sont logiquement des puces d’une capacité de 2 Go. Par ailleurs, comme sa grande sœur, la GeForce RTX 4090, la RTX 4080 FE propose quatre sorties vidéo : un port HDMI 2.1a et trois DisplayPort 1.4a. La carte graphique puise également son énergie du connecteur d’alimentation à 16 broches, 12VHPWR, dont l’adapteur semble à l’origine de quelques désagréments…

GeForce RTX 4080 : des premiers tarifs pour les modèles custom

Scores 3DMark

D’autre part, comme indiqué en début d’article, le leaker MEGAsizeGPU a communiqué des valeurs TimeSpy et TimeSpy Extreme. La GeForce RTX 4080 obtient des scores graphiques de respectivement 28 599 et 14 178 points.

Notez que le modèle testé atteint ici des fréquences GPU proches de 3 GHz, tandis que la version Founders Edition a officiellement une fréquence Boost de 2505 MHz (2520 MHz pour la RTX 4090). Il s’agit donc à n’en pas douter d’un modèle overclocké. De fait, dans d’autres tweets, MEGAsizeGPU montre un cliché de l’emballage de la GeForce RTX 4080 iChill X3 d’Inno3D, ainsi qu’une capture d’écran CPU-Z dévoilant une fréquence de 2,9 GHz avec un TDP par défaut de 320 W.

Comme dans Geekbench, les résultats 3DMark positionnent la carte graphique entre la RTX 4090 et la RTX 3090 Ti, mais avec une avance bien plus nette sur cette deuxième.

Test Performance (1440p) Extreme (4K) GeForce RTX 4090 35 704 (100 %) 19 398 (100 %) GeForce RTX 4080 28 599 (80 %) 14 178 (73 %) GeForce RTX 3090 Ti 21 711 (61 %) 10 709 (55 %) GeForce RTX 3090 19 907 (56 %) 10 293 (53 %) GeForce RTX 3080 Ti 19 585 (55 %) 10 042 (52 %) GeForce RTX 3080 12GB 18 565 (52 %) 9358 (48 %) GeForce RTX 3080 10GB 17 656 (49 %) 8898 (46 %) Radeon RX 6950 XT 21 848 (61 %) 10 644 (55 %) Radeon RX 6900 XT 20 554 (58 %) 9952 (51 %) Radeon RX 6800 XT 19 118 (54 %) 9203 (47 %) Radeon RX 6800 15 853 (44 %) 7648 (39 %)

Benchmark Forza Horizon 5

Finissons par un dernier tweet, du même divulgateur, opposant cette fois directement les RTX 4080 et RTX 4090 dans le jeu Forza Horizon 5. Dans le benchmark 4K, la première offrirait en moyenne 117 images par seconde, la seconde plutôt 137.

La GeForce RTX 4090 s’attaque à Genshin Impact… en 13K

Gamme RTX 4000

Rappelons que la GeForce RTX 4080 possède 9728 cœurs CUDA et exploite sa VRAM sur un bus mémoire de 256 bits. Pour la comparaison, la GeForce RTX 4090 mobilise une puissance de feu bien supérieure, avec 16 384 cœurs CUDA et 24 Go de GDDR6X sur un bus de 384 bits.

Carte graphique GeForce RTX 4090 GeForce RTX 4080 16 Go GeForce RTX 4080 12 Go SKU PG139-SKU330 PG139-SKU360 PG141-SKU331 Architecture Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) Ada (TSMC 4N) GPU AD102-300 AD103-300 AD104-400 Multiprocesseurs de flux 128 76 60 Cœurs CUDA 16 384 9728 7680 Fréquence Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz VRAM 24 Go G6X 16 Go G6X 12 Go G6X Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit Vitesse mémoire 21 Gbit/s 22,5 Gbit/s 21 Git/s Bande passante mémoire 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s TGP par défaut 450W 320W 285W Max TGP 660W 516W 366W Prix de la version FE 1599 dollars

