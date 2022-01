NVIDIA met en jeu une GeForce RTX 3080 Ti Matrix Edition

En Chine, NVIDIA met en jeu une GeForce RTX 3080 Ti un peu spéciale. En effet, elle reprend le thème de The Matrix Resurrections. Le compte NVIDIA GeForce a publié plusieurs clichés de ce modèle qui devrait logiquement plaire aux fans de Matrix.

Le concours, initié vendredi dernier, se terminera le 21 janvier par un tirage au sort. Malheureusement, il semble réservé aux utilisateurs chinois. Les photos sont accompagnées du message suivant, traduit automatiquement : « Cette carte de jeu GeForce RTX 3080 Ti sur le thème du Green Code Rain rend hommage à ce classique des films de science-fiction. Elle dispose de l’architecture RTX de deuxième génération de NVIDIA pour une expérience vraiment « immersive » et réaliste dans les mondes virtuels en 3D. Milliers de fans et de joueurs, faites votre « choix » ! Célébration du film @Warner Bros.Film #The Matrix : The Matrix Reboot# Sortie nationale aujourd’hui ! C’est la seule édition limitée en Chine, retweetez ce message avec un commentaire prouvant votre double statut de fan de Matrix et de joueur GeForce hardcore pour avoir une chance de gagner cette carte graphique ! Tirage au sort le 21 janvier. «

Notez que ce n’est pas la première fois que NVIDIA s’inspire de Matrix : à la mi-décembre, l’entreprise avait déjà mis en jeu des PC GeForce RTX personnalisés, en Europe à l’époque. Deux de ces PC embarquaient une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti tandis que l’autre avait droit à une GeForce RTX 3090.

NVIDIA officialise la GeForce RTX 3080 12 Go et présente sa technologie DLDSR

Des cartes actuellement vendues plus de 2000 euros en France

Rappelons que la GeForce RTX 3080 Ti est sortie en juin 2021. Elle s’appuie sur 10 240 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6X. Il y a plusieurs modèles en stock actuellement. Chez Top Achat par exemple, les prix oscillent entre 2150 euros et 2500 euros. Le jeu concours de NVIDIA devrait donc assurément faire au moins un heureux en Chine.

Source : Weibo via VideoCardz