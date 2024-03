NVIDIA préparerait des RTX 4060 et 4060 Ti SUPER mais pas trop ?

GeForce RTX Serie 30 ©Onur Binay via Unsplash

Avant de sortir ces GeForce RTX Série 50, NVIDIA compte bien rafraîchir un peu la génération de cartes graphiques actuelle. Il n’y a rien d’anormal à cela, le constructeur étant habitué à proposer des versions améliorées de ses GPU. Surtout lorsqu’une nouvelle génération est sur le point d’arriver.

Cela permet de ne pas rendre les anciennes cartes obsolètes en dopant un peu leurs performances tout en réduisant les prix. De ce fait, la génération précédente garde de son attrait face à la nouvelle, plus onéreuse et plus puissante. D’ailleurs les RTX Serie 40 ont eu le droit à une déclinaison SUPER récemment.

Alors que NVIDIA vient de commercialiser sa GeForce RTX 4070 Ti SUPER en janvier dernier, le reste de la Série 40 pourrait avoir le droit à de petits ajustements. Malheureusement, il est possible que les utilisateurs de GPU NVIDIA ne soient pas en face d’une réelle évolution des cartes graphiques. Une “amélioration” des puces serait prévue pour mars et avril 2024 et concernerait les RTX 4060, 4060 Ti et 4070.

Selon les informations de l’utilisateur X (anciennement sur Twitter) MEGAsizeGPU, un changement de die aurait lieu sur ces GPU. En général, une augmentation de la taille du die apporte une amélioration des performances. Notamment du côté de la mémoire vive, mais aussi de la bande passante.

GeForce RTX 4060 Ti ©NVIDIA

Vers des GeForce 4060 et 4060 Ti SUPER à petit prix ?

Cependant, selon le leaker, ce changement ne se traduirait pas forcément par un gain de performance. Les détails sur les nouvelles versions sont limités, mais selon le leaker, les changements se limiteraient au remplacement du die sans modification des spécifications. En revanche cela ne concernerait que la largeur du bus mémoire ainsi que la VRAM. Il est possible que quelques améliorations soient présente malgré tout pour les cœurs CUDA, RT et Tensor.

Cette absence d’amélioration significative soulève quelques questions pour les utilisateurs qui peuvent se demander si le changement est absolument nécessaire. S’il pourrait être accompagné d’une baisse des prix, cela va également complexifier leur nomenclature et pourrait rendre les GPU redondants.

©X (anciennement Twitter)

Ainsi, il serait possible qu’un utilisateur néophyte se trompe entre les différents modèles de RTX Série 40 et achète une carte qui ne répond pas à ses attentes. Pour empêcher ce problème, NVIDIA pourrait très bien renommer ces “nouvelles” cartes graphiques.

Les utilisateurs pourraient hypothétiquement se retrouver face à une GeForce RTX 4060 renommée en SUPER qui n’apporte rien de bien concret. De plus, s’il n’y a peu de gain de performance lié à cette itération des GPU, l’initiative de NVIDIA serait assez superflue (hormis la baisse des prix).

Quoi qu’il en soit, s’agissant d’une fuite non-officielle, il vaut mieux prendre ces informations avec précaution. En espérant que l’entreprise prépare bel et bien des versions SUPER de ses cartes RTX Serie 40 et que celle-ci vaillent le coup.

RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 GPU actuel AD104-251 AD106-351 AD107-400 Nouveau GPU AD103-175-KX AD104-150-KX AD106-255 Fenêtre de sortie Mars 2024 Avril 2024 Avril 2024