GeForce RTX 4070 Ti SUPER : quelle carte choisir au meilleur prix ?

Notre top 3 des meilleures GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition 971.28€ Voir 889.90€ Voir 1,019.54€ Voir 1,093.85€ Voir MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 2X OC Boost : 2655 MHz 965.88€ Voir 888.88€ Voir 935.51€ Voir 959€ Voir 959€ Voir 959.95€ Voir Plus d’offres KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER SG 1-Click OC Boost : 2670 MHz 949€ Voir 949.95€ Voir 949.95€ Voir

Présentée en même temps que la version SUPER de la GeForce RTX 4070 mais lancée quelques jours après, la GeForce RTX 4070 Ti SUPER est disponible auprès de nombreux revendeurs, et sous de multiples marques. NVIDIA a fait le choix avec cette nouvelle carte graphique de ne pas proposer de modèle Founders Edition, laissant ses partenaires proposer exclusivement leurs propres modèles.

Avec des performances en hausse de 6% en QHD et de 10% en UHD par rapport à la RTX 4070 Ti, cette version SUPER pourra satisfaire ceux qui désirent jouer en QHD sans compromis, voire en 4K UHD dans de bonnes conditions, bien aidée dans cette tâche par la technologie DLSS. Avec ses 16 Go de mémoire GDDR6X, elle est surtout un peu plus tournée vers l’avenir que la RTX 4070 Ti “normale”, seulement dotée de 12 Go de VRAM.

Affichée à un prix public conseillé de 899 euros, soit à peu de choses près le même prix que la RTX 4070 Ti classique à son lancement, cette RTX 4070 Ti SUPER conviendra surtout à ceux qui estiment (à raison ?) la RTX 4080 trop chère pour leur budget.

Quelques RTX 4070 SUPER de référence, mais surtout de nombreuses versions personnalisées au niveau fréquences ou système de refroidissement, sont disponibles en boutique. Une majorité des modèles commercialisés sont affichés au dessus du MSRP, mais certaines cartes arrivent tout de même à se placer au niveau du prix public conseillé par NVIDIA ; bonne nouvelle !

A lire aussi : les dernières actualités concernant les GeForce RTX 4070 Series :

Les modèles de référence affichent des performances virtuellement identiques entre-eux, bien que de légères différences puissent toutefois apparaitre côté nuisances sonores suivant le système de refroidissement utilisé. Les RTX 4070 Ti SUPER overclockées d’usine sont théoriquement un peu plus rapides, mais en pratique la différence est souvent quasi-imperceptible. Dans tous les cas, vous devriez pouvoir profiter de vos jeux en QHD et UHD dans d’excellentes conditions, quelle que soit la référence exacte de RTX 4070 Ti SUPER que vous choisirez.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER : quel modèle acheter ?

Peu de constructeurs ont décidé de reprendre à la lettre les fréquences (en particulier le Boost à 2610 MHz) et caractéristiques de référence définies par NVIDIA, et les modèles sont encore assez difficiles à dénicher, à cause des ruptures de stock ou des délais de livraison mais aussi par manque de référencement auprès des revendeurs.

Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black Edition Amazon 971.28€

RueDuCommerce 889.90€

Cdiscount 1,019.54€

Rakuten 1,093.85€ Inno3D GeForce RTX 4070 Ti Super Twin X2 Amazon 1,071.05€

A l’heure actuelle, seul le modèle Trinity Black Edition de Zotac est réellement intéressant dans cette catégorie. S’il reprend les fréquences de référence, son système de refroidissement à trois ventilateurs devrait tout de même autoriser une certaine marge d’overclocking sans risque de surchauffe. Affichée au prix public conseillé de NVIDIA, cette référence n’apporte toutefois rien de plus que les modèles overclockés d’usine.

Quelle RTX 4070 Ti SUPER overclockée choisir ?

La majorité des constructeurs de cartes graphiques ont choisi de proposer des modèles personnalisés de la 4070 Ti SUPER, que ce soit au niveau des fréquences avec un (souvent léger) overclocking d’usine, ou bien du côté du système de refroidissement avec des dissipateurs thermiques équipés de trois ventilateurs. En pratique, les modèles avec trois ventilateurs devraient se montrer les plus silencieux, tandis que les versions à deux ventilateurs seront plutôt destinées aux machines compactes.

MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 2X OC Boost : 2655 MHz Amazon 965.88€

Infomax 888.88€

Cdiscount 935.51€

Top Achat 959€

Materiel.net 959.95€

LDLC 959.95€ Plus d’offres MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 2X White OC Boost : 2655 MHz Amazon 1,043.99€

RueDuCommerce 899.90€

Materiel.net 979.95€

Top Achat 979.99€

Cdiscount 1,027.80€

Parmi les versions overclockées d’usine équipées de deux ventilateurs seulement, notre préférence va vers la RTX 4070 Ti Super Ventus 2X OC de MSI (ainsi que sa variante blanche, très légèrement plus chère), tout simplement parce qu’elle est proposée au prix public conseillé et qu’elle fait partie des rares réellement disponibles !

PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER VERTO OC Triple Fan Boost : 2625 MHz Amazon 1,019.99€

RueDuCommerce 889.90€

Materiel.net 889.95€

LDLC 889.95€

Top Achat 889.99€

LDLC 979.95€ Plus d’offres Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC Boost : 2640 MHz Amazon 1,009.89€

Infomax 889.99€ Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Panther OC Boost : 2640 MHz Materiel.net 889.94€

LDLC 889.94€

Top Achat 889.99€ MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 3X OC Boost : 2640 MHz Amazon 949€ PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Boost : 2655 MHz RueDuCommerce 949.90€ KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER SG 1-Click OC Boost : 2670 MHz Materiel.net 949.95€

LDLC 949.95€

Top Achat 950€

En pratique, l’écart de fréquence reste très faible entre les modèles overclockés d’usine ; ces cartes devraient offrir des performances quasiment identiques entre elles. Si vous cherchez réellement la carte avec la fréquence Boost la plus élevée, nous vous conseillons la KFA² GeForce RTX 4070 Ti SUPER SG 1-Click OC et sa fréquence de 2670 MHz (1-Click OC).

A défaut, vous pouvez toujours prendre la JetStream OC de Palit ou la Panther OC de Gainward. Ces deux modèles présentent l’avantage d’être affichés au MSRP, et seuls quelques mégahertz séparent leur fréquence Boost de celle de la carte de KFA². Dans tous les cas, évitez les RTX 4070 Ti SUPER vendues au dessus de 950 euros : la différence de prix avec le tarif conseillé est trop élevé.