GeForce RTX 4060 Ti : quel modèle choisir, où acheter au meilleur prix ?

Vous vous êtes enfin décidés à changer de carte graphique, et votre choix s’est porté sur la GeForce RTX 4060 Ti de NVIDIA. Félicitations ! 8 Go ou 16 Go, avec deux ou trois ventilateurs : il vous reste maintenant à choisir le modèle exact de vos rêves. Suivez le guide…

Notre top 3 des meilleures GeForce RTX 4060 Ti

La moins chère Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti GAMING OC 8G 389.90€ Le choix de la rédac MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8Go OC 414€ Pour les configs compactes Gainward GeForce RTX 4060 Ti PEGASUS 8Go 417.25€

Vous souhaitez remplacer votre bonne vieille GeForce GTX, voire votre antédiluvienne Radeon Vega 56, ou bien bien vous réfléchissez plus simplement à une nouvelle config gaming complète, et votre choix s’est porté sur la RTX 4060 Ti disponible depuis quelques temps déjà au catalogue de NVIDIA ?

Si ses performances en Full HD, ses caractéristiques et ses fonctionnalités (DLSS 3, ray-tracing…) vous conviennent, il vous faut désormais choisir quel modèle en particulier de cette carte graphique aura l’honneur d’intégrer la liste des composants de votre configuration, sans pour autant vider votre compte bancaire.

Le modèle Founders Edition est encore proposée sur le site de NVIDIA, mais son tarif de 439 euros (MSRP) rend cette carte assez peu intéressante par rapport aux versions de référence des différents partenaires du constructeur. Disponibles en masse, les cartes overclockées d’usine que la majorité des marques proposent également sont souvent plus intéressantes encore, avec un meilleur rapport performances/prix.

Notez également que NVIDIA a lancé en catimini sa RTX 4060 Ti 16 Go, il y a quelques mois déjà, mais celle-ci est encore affichée à un tarif trop élevé à notre goût : l’écart de performances entre les deux variantes est trop faible (sauf cas spécifiques, en particulier en QHD). Ce guide se concentrera donc exclusivement sur les versions 8 Go de cette carte graphique. Voici donc pour vous notre sélection des meilleurs modèles de GeForce RTX 4060 Ti pour vous aider à faire le meilleur choix.

GeForce RTX 4060 Ti de référence : pas vraiment intéressantes

Comme c’était déjà le cas pour la GeForce RTX 4070, NVIDIA a fait en sorte d’avoir le plus de modèles disponibles au prix public conseillé pour le lancement de sa RTX 4060 Ti, tout en faisant en sorte de limiter au maximum les pénuries. En pratique, la RTX 4060 Ti n’aura jusqu’à présent pas ou peu souffert de rupture de stock, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. Depuis, le tarif des cartes de référence des différents constructeurs a encore baissé, se plaçant assez souvent sous ce prix conseillé de 439 euros.

GeForce RTX 4060 Ti – les modèles de référence ZOTAC GAMING RTX 4060 Ti 8Go Palit RTX 4060 Ti DUAL 8Go Amazon 393.16€

Cdiscount 395.99€

RueDuCommerce 439.92€

Fnac 456.26€

TopAchat 484.99€ Amazon 428.52€

Infomax 439.90€

Cdiscount 442.43€

RueDuCommerce 454.77€

Fnac 466.26€

Pixmania FR 470.84€ Plus d’offres

Ces modèles de référence reprennent les caractéristiques de la carte Founders Edition de NVIDIA, que ce soit au niveau des fréquences de fonctionnement du chipset (2535 MHz) et de la mémoire graphique, ou du TGP (160W). Le prix de ces cartes de référence étant quasiment identique à celui des modèles overclockés, voire dotés d’un système de refroidissement plus efficace, il est difficile à l’heure actuelle de vous conseiller un tel modèle de base.

Les meilleures RTX 4060 Ti, originales ou overclockées d’usine

Les modèles les plus abordables sont également les plus basiques, avec un ventirad “générique” avec deux ventilateurs. Il faudra souvent rajouter dix à vingt euros pour profiter d’un système de refroidissement un peu plus élaboré, tel que le WindForce de la RTX 4060 Ti Eagle de Gigabyte. La faible différence de prix est largement compensée par les avantages d’un ventirad efficace et silencieux ; nous vous conseillons donc ce type de modèle, sauf si le prix le plus bas possible est absolument votre seul critère.

Gainward propose une 4060 Ti originale, la Pegasus, plus courte que les autres grâce à son unique ventilateur. La compacité se paie hélas forcément côté prix, température de fonctionnement et nuisances sonores, mais c’est une carte qui trouvera probablement sa place dans des configurations compactes.

GeForce RTX 4060 Ti – les meilleurs modèles originaux Gainward RTX 4060 Ti PEGASUS 8Go Gigabyte RTX 4060 Ti EAGLE 8Go Amazon 417.25€

Cdiscount 427.94€

RueDuCommerce 439.99€

TopAchat 459.99€ Cdiscount 443.89€

TopAchat 459.99€

RueDuCommerce 481.59€

Pixmania FR 482.54€

Fnac 487.78€

L’overclocking ne fait a priori pas partie des principaux atouts de la GeForce RTX 4060 Ti, trop rapidement limitée par la tension GPU et par la faible largeur de son bus mémoire : la différence de performances est souvent presque anecdotique. De plus, l’overclocking d’usine ne concerne généralement que la fréquences Boost du GPU, qui varie entre 2565 MHz et 2685 MHz selon le modèle exact de 4060 Ti OC.

Deux catégories de RTX 4060 Ti OC sont visibles sur le marché. La première regroupe les cartes visant absolument le prix le plus bas ; elles sont équipées d’un ventirad standard avec deux ventilateurs et adoptent un design basique étudié pour réduire au maximum les coûts. Certaines de ces RTX 4060 Ti OC sont même proposées sans surcout par rapport aux versions de référence : évitez dès lors les 4060 Ti OC si elles sont affichées à un tarif supérieur d’une dizaine d’euros au MSRP.

GeForce RTX 4060 Ti – les meilleurs modèles overclockés Gigabyte RTX 4060 Ti GAMING OC 8G MSI RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8Go OC MSI RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8Go OC Gigabyte RTX 4060 Ti WINDFORCE OC 8G Gainward RTX 4060 Ti Ghost OC 8Go RueDuCommerce 389.90€

Pixmania FR 462.99€

Amazon 469.94€

TopAchat 469.99€

Cdiscount 493.64€ Amazon 404.80€

Cdiscount 419.99€

RueDuCommerce 421.40€

Pixmania FR 437.49€

Infomax 439.90€

Fnac 440.78€

TopAchat 459.99€ Plus d’offres RueDuCommerce 414€

Cdiscount 442.76€

Amazon 444.87€

TopAchat 479.99€

Fnac 496.97€ Amazon 434.94€

TopAchat 449.99€

Pixmania FR 457.09€ Amazon 507.62€

La seconde catégorie se compose de tous les modèles OC bénéficiant d’un système de refroidissement plus efficace et plus silencieux que celui de base. Certaines de ces cartes graphiques sont équipées de trois ventilateurs, ce qui permet normalement d’assurer une température raisonnable et des nuisances sonores contenues, même en cas d’overclocking manuel encore plus poussé.

Compte tenu du faible gain de performances affiché en cas d’overclocking, nous vous conseillons tout de même vivement de ne pas craquer pour un modèle de GeForce RTX 4060 Ti OC affiché à un tarif déraisonnable : le “bon” prix pour un modèle avec un gros ventirad est une trentaine d’euros maximum au dessus du MSRP. Au delà de 450 euros, passez définitivement votre chemin, même si le vendeur assure que sa carte moud aussi le café.