NZXT présente sa nouvelle série de boîtiers H7

Elle comprend trois modèles, les H7, H7 Flow et H7 Elite, des boîtiers moyen tour proposés en blanc et en noir.

NZXT lance une nouvelle série de boîtiers H7. Ces nouveaux boîtiers ATX inspirés des H710 sont disponibles en trois options H7, H7 Flow, et H7 Elite. La marque argue que « chaque boîtier comprend de meilleures performances de refroidissement pour les processeurs et les cartes graphiques, des canaux pour le câble management améliorés, et l’accès aux panneaux latéraux sans outils ». Par ailleurs, NZXT introduit aussi de nouveaux accessoires pour boîtiers.

L’entreprise résume les principales caractéristiques de cette série H7 en ces termes :

« Le H7 est perforé sur le dessus pour permettre d’y installer un radiateur de 360 mm et ainsi améliorer les performances de refroidissement. Le câble management est amélioré, avec des canaux plus larges, des crochets pour attraper les câbles difficiles, et encore plus d’espace, pour faciliter le cheminement des câbles. Les panneaux latéraux s’ouvrent sans outils, pour accéder facilement à l’intérieur du PC et changer n’importe quel composant, réparer n’importe quel problème et vérifier votre PC Gaming. Ces nouveautés sont comprises dans un design inspiré par le H710 original mais plus petit, plus élégant et avec une finition impeccable, et plus de couleurs disponibles pour correspondre à tous les setups. »

Elle détaille ensuite les caractéristiques de chacun des trois modèles. Pour ceux qui ne souhaitent pas tout lire, NZXT liste quelques points clefs.

NZXT lance sa gamme de PC pré-assemblés en Europe

Le H7

« La gamme de boîtiers H7 est disponible en plusieurs couleurs. Le H7 et le H7 Flow sont disponibles en : blanc et noir, blanc intégral et noir intégral. Le H7 Elite est disponible soit en noir intégral soit en blanc intégral avec un panneau latéral en verre, teinté pour la version noire et transparente pour la blanche.

H7 :

Panneau supérieur ajouré pour améliorer le refroidissement.

Gestion des câbles simplifiée avec plus d’espace, canaux élargis et crochets supplémentaires.

Accès sans outils aux panneaux latéraux.

Design moderne, simple et élégant.

Disponible en différentes options noires et blanches. »

Le H7 Flow

« Le H7 Flow se concentre sur le refroidissement des composants et offre les mêmes caractéristiques que les nouveaux H7 avec en plus un panneau avant perforé. Il est prêt à accueillir les composants les plus puissants et permet l’overclocking tout en laissant assez de place pour les derniers modèles de cartes graphiques et processeurs.

H7 Flow :

Toutes les améliorations du nouveau H7.

Panneau avant perforé pour améliorer le refroidissement et les températures.

Disponible en différentes options noires et blanches. »

Le H7 Elite

« Le H7 Elite offre une option pour les assembleurs de PC qui se concentrent sur les builds RGB. En plus de toutes les incroyables nouveautés du H7, le H7 Elite comprend un panneau en verre trempé supplémentaire et trois ventilateurs 140 mm RGB série F montés à l’avant. Enfin, un contrôleur RGB et ventilateurs est inclus avec la possibilité de gérer 6 canaux RGB et 3 canaux de ventilateurs, via NZXT CAM pour personnaliser les éclairages et les courbes des ventilateurs.

H7 Elite :

Toutes les améliorations du nouveau H7.

Panneau avant en verre trempé.

Trois ventilateurs 140mm RGB LED série F.

Contrôleur RGB et Ventilateurs V2 via NZXT CAM. »

Accessoires pour boîtier

« Aux côtés de la nouvelle série H7, NZXT lance des accessoires pour le H7 tels qu’une nouvelle gamme de ventilateurs pour boîtier et un kit de montage vertical pour carte graphique. La nouvelle série F de ventilateurs pour boîtier convient à tous les besoins et remplit n’importe quel build avec du RGB brillant. La gamme de ventilateurs silencieux va garder au frais les composants, diminuer les températures globales pendant que les nouveaux ventilateurs à pression statique aident les AIOs. Ces nouveaux ventilateurs sont tous disponibles en noir ou blanc et en 120 mm et 140 mm.

Pour les personnes souhaitant mettre en valeur la pièce maîtresse de leur PC, le kit de montage vertical pour carte graphique va grandement faciliter cela. L’acier du kit de montage est assez solide pour maintenir les cartes graphiques les plus lourdes tout en s’intégrant parfaitement dans le H7 et en laissant de l’espace supplémentaire. Le Câble Riser étendu est flexible, rapide et durable, tout en étant compatible avec les anciennes et les générations actuelles.

Enfin, le contrôleur RGB et ventilateurs NZXT inclus dans le H7 Elite sera vendu séparément pour permettre à tous les utilisateurs d’ajouter le contrôle du RGB et des ventilateurs via NZXT CAM à leur H7, H7 Flow ou tout autre boîtier. »

Les prix et les couleurs

Prix public :

H7 et H7 Flow : 139,99 euros

H7 Elite : 209,99 euros

Accessoires boîtier :

Kit de montage vertical pour carte graphique : 89,99 euros

Contrôleur RGB et Ventilateurs V2 : 34,99 euros

Couleurs :

H7 et H7 Flow :

Blanc intégral

Noir intégral

Noir et blanc

H7 Elite :

Blanc intégral

Noir intégral

Source : communiqué de presse NZXT