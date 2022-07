On a enfin une idée du prix de toutes les cartes graphiques Arc Alchemist desktop

Moins de 399 dollars pour le porte-étendard de la gamme, l’Arc A770, et peut-être à peine 100 dollars pour l’A310.

Depuis le lancement de l’Arc A380 en juin dernier, Intel a présenté deux nouvelles cartes graphiques Arc Alchemist desktop, les A770 et A750. Cependant, nous ne savons toujours pas quand elles seront réellement disponibles, et encore moins à quels tarifs. Le site WCCFTech a partagé une diapositive qui donne quelques indications sur les prix ; elle affiche également des TDP. Intel l’a utilisée lors d’une présentation à Taïwan où étaient conviés quelques partenaires.

Vous le constatez, cette diapositive ne renseigne pas un tarif précis mais plutôt une fourchette de prix. En haut de tableau, l’Arc A770 sera proposée entre 300 et 399 dollars ; cette référence ciblera les Radeon RX 6650 XT et GeForce RTX 3060 Ti. Un cran en dessous vient l’A750, rivale des GeForce RTX 3060 et Radeon RX 6600, affichée à 300 dollars environ. Bizarrement, les deux cartes graphiques ont un même TDP de 225 W.

Séries 500 et 300

L’Arc A580 coûtera entre 200 et 250 dollars. Sa principale rivale sera la GeForce RTX 3050 de NVIDIA. La solution d’Intel a un TDP de 175 W.

Enfin, les plus modestes Arc A380 et A310 auront des prix inférieurs à 150 dollars et 100 dollars respectivement. Ces deux références ont des TDP de 75 W. L’Arc A380 est actuellement dans notre labo ; nous vous proposerons un test dans les prochains jours.

Carte graphique GPU Cœurs Xe VRAM Bus mémoire TDP MSRP Arc A770 ACM-G10 32 16 Go GDDR6 256-bit 225 W 349 – 399 dollars Arc A750 ACM-G10 24 12 Go GDDR6 192-bit 225 0W 279 – 349 dollars Arc A580 ACM-G10 16 8 Go GDDR6 128-bit 175 W 200 – 249 dollars Arc A380 ACM-G11 8 6 Go GDDR6 96-bit 75 W 129-139 dollars Arc A310 ACM-G11 4 4 Go GDDR6 64-bit 75 W 99 dollars

