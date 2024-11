Des utilisateurs entendent des voix effrayantes sortir de leur iPhone sans aucune raison apparente

Des utilisateurs entendent des voix provenant de leurs iPhone et font part de leurs inquiétudes face à ce phénomène étrange et inhabituel. Que ça soit de la voix ou de la musique, le cas semble émaner de YouTube chez certains utilisateurs, mais pas que.

Les utilisateurs sont de plus en plus sensibles à la protection de leur vie privée. Alors, quand quelque chose d’inhabituel et de non prévu se passe sur leur smartphone, ils s’inquiètent. Il semble que ce soit le cas pour l’iPhone ces derniers temps, deux utilisateurs ont partagé leurs expériences étranges d’entendre des voix depuis leur iPhone et se demandent s’il s’agit d’un dysfonctionnement ou d’un piratage. Dans l’équipe, nous avons également constaté le souci sur un iPhone 15 Pro Max. Sans rien demander, parfois, smartphone verrouillé, du son émanant de YouTube se lance, même avec l’application fermée ! La version iOS 18.2 ne semble pas corriger ce bug.

Il y a environ trois jours, un utilisateur a posté sur Reddit un message indiquant qu’il entendait la voix d’un homme sur l’iPhone. Au départ, il s’agissait d’une vidéo YouTube jouant en arrière-plan, et lorsque l’utilisateur a vérifié si des applications émettaient de l’audio en arrière-plan, il n’y en avait aucune. Dans le message, les détails indique qu’il s’agit d’un homme qui parle au téléphone, et l’utilisateur affirme que cette personne a même eu un accident de voiture. Dans le même message, une expérience similaire a été rapportée : un homme a crié à travers l’iPhone quelques jours plus tard.

Un autre utilisateur a affirmé avoir entendu les conversations des gens à travers son iPhone. Malgré la fermeture de toutes les applications pour s’assurer qu’aucune d’entre elles n’était en lecture automatique, le problème persistait. Aucune explication logique n’ayant été trouvée, l’utilisateur a demandé si d’autres personnes avaient vécu une expérience similaire. Bien qu’Apple n’ait encore rien dit à ce sujet, il se pourrait que la société attende de voir si d’autres utilisateurs rencontrent ce problème avant de faire une déclaration publique à ce sujet, comme elle l’a fait dans le cas d’iPadOS 18 qui a fait disjoncter les appareils dotés de puces M4.

De nombreuses personnes ont fait part de diverses explications possibles pour ces événements étranges et ont suggéré qu’il pourrait très probablement s’agir d’un bug d’iOS 18. Il semble que cette année ne soit pas la meilleure pour Apple en ce qui concerne les systèmes d’exploitation, car les mises à jour ont causé de nombreux bugs logiciels, parfois pénibles pour certains utilisateurs.