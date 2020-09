Plantage des RTX 3080/3090 : le dernier pilote NVIDIA améliore la situation

Depuis quelques jours, l’actualité des RTX 3080/3090 de NVIDIA tourne autour des plantages des dites cartes. Ces derniers semblent se manifester à partir d’une fréquence GPU de 2 GHz environ. Les derniers pilotes de NVIDIA (Game Ready 456.55) résoudraient une bonne partie du problème.

Officiellement, cette version apporte le support de NVIDIA Reflex sur Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Warzone ainsi que la prise en charge du mode Ultra Performance DLSS 8K sur Control et Death Stranding ; tout ceci, accompagné « d’améliorations globales de la stabilité des RTX 3000 sur certains jeux ». De fait, selon des témoignages d’utilisateurs sur Reddit, les pilotes s’avèrent effectivement salvateurs sur plusieurs titres.

Une fréquence GPU Boost sous les 2000 MHz

NVIDIA n’a pas détaillé en quoi concerne ces « améliorations globales de stabilité ». Toutefois, le site PCWorld apporte quelques précisions.

Brad Chacos a exécuté le benchmark du jeu Horizon Zero Dawn avec les anciens pilotes : la fréquences GPU de sa RTX 3080 grimpait à 2025 MHz avant de planter. Depuis l’instillation des nouveaux pilotes 456.55, la fréquence GPU oscille entre 1980 MHz et 1995 MHz dans ce même benchmark, avec quelques pointes à 2010 MHz dans les menus, et il n’y a plus de bugs. De toute évidence, NVIDIA a donc limité la fréquence GPU Boost maximale des RTX 3080/3090.