Plusieurs clichés d’une carte graphique Gigabyte Radeon RX 6600

Les choses se précisent pour la Radeon RX 6600 non XT : vers un lancement en septembre ou octobre ?

La Radeon RX 6600 XT a débarqué le 11 août dernier, seule. En effet, contrairement à ce que certaines fuites suggéraient, AMD a, comme pour la Radeon RX 6700 XT, fait l’impasse sur un modèle non-XT ; pour l’instant du moins. C’est ce que suggère le site VideoCardz, qui transmet plusieurs clichés d’une carte Gigabyte Radeon RX 6600.

Le carton d’emballage montre qu’il s’agit d’un modèle Eagle doté de 8 Go de VRAM. L’hypothèse d’une version équipée de seulement 6 Go de VRAM semble donc écartée. En outre, il indique que cette référence cible le jeu en 1080p, comme la Radeon RX 6600 XT, que nous avons qualifiée dans notre test de carte idéale pour le jeu en Full HD. Les autres spécifications de cette RX 6600 restent incertaines. Elle héritera vraisemblablement d’un Navi 23 XL et de 1792 processeurs de flux, comme la Radeon Pro W6600.

Toute l’offre Radeon RX 6600 XT des partenaires d’AMD

Spécifications probables de la RX 6600

Puisque la Radeon RX 6600 XT est assez proche de la RTX 3060, cette Radeon RX 6600 devrait se positionner un cran en dessous. Du côté de NVIDIA, la gamme desktop Ampere ne descend pas sous la RTX 3060. Les RTX 3050 et RTX 3050 Ti ne sont disponibles que dans des versions pour ordinateurs portables.

Référence RX 6800 RX 6700 XT RX 6600 XT RX 6600 GPU Navi 21 XL Navi 22 XT Navi 23 XT Navi 23 XL Cores 3840 2560 2048 1792 Infinity Cache 128 Mo 96 Mo 32 Mo 32 Mo Fréquence Boost 2105 MHz 2581 MHz 2589 MHz TBC Vitesse mémoire 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps 16 Gbps Mémoire 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Bus mémoire 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 512 Go/s 384 Go/s 256 Go/s 256 Go/s TBP 250W 230W 160W TBC MSRP 590 euros 479 euros 379 euros TBC Date de lancement Novembre 2020 Mars 2021 Août 2021 Septembre ou octobre 2021

Gamme RTX 3000 desktop NVIDIA

Source : VideoCardz