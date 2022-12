Plusieurs jeux AAA jouables gratuitement sur Steam ce week-end

Vous pouvez essayer gratuitement Call of Duty : Modern Warfare II – Multijoueur, Assassin’s Creed Valhalla, New World et Generation Zero. Ces périodes d’essai sont en cours et se terminent dimanche ou lundi selon les jeux.

Si vous envisagez de passer le week-end au chaud chez vous devant le PC mais que vous avez fait le tour des jeux présents dans votre bibliothèque, plusieurs sont accessibles gratuitement pendant quelques jours sur Steam. Et pas des moindres : Call of Duty : Modern Warfare II – Multijoueur, Assassin’s Creed Valhalla, New World et Generation Zero.

© Steam

Il s’agit simplement de périodes d’essai, ces jeux ne seront pas définitivement vôtres si vous ne les achetez pas. Hormis COD, tous bénéficient de remises, allant de 50 % à 80 % selon le titre.

Call of Duty: Modern Warfare II – Multiplayer

Dernier opus de la franchise, Call of Duty: Modern Warfare II est paru fin octobre. Vous pouvez essayer son mode multijoueur gratuitement dès à présent et pendant trois jours. L’espace disque requis est de 23,9 Go.

“Call of Duty : Modern Warfare II plonge les joueurs dans un conflit mondial sans précédent, avec le retour des Opérateurs emblématiques de la Task Force 141. Qu’il s’agisse d’opérations tactiques d’infiltration à petite échelle et à fort enjeu, ou de missions hautement confidentielles, les joueurs se déploieront aux côtés de leurs amis dans une expérience véritablement immersive.”

En matière de configuration, votre ordinateur doit posséder au minimum un processeur Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K ou AMD Ryzen 3 1200 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470.

© Steam

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla est également la dernière itération de sa licence. Sa parution remonte à novembre 2020. Développé par Ubisoft Montreal, il vous permet d’incarner “Eivor, Viking légendaire en quête de gloire”.

Tablez là encore sur un PC relativement puissant. La configuration minimale préconise un processeur AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz / Intel Core i5-4460 3,2 GHz ; une carte graphique AMD R9 380 / NVIDIA GeForce GTX 960.

Soyez cependant prévenus, l’espace disque requis pour cet Assassin’s Creed est gargantuesque : 158,69 Go. Le jeu est toutefois disponible sur le GeForce Now. Rappelons que le service de NVIDIA autorise des sessions gratuites d’une heure.

© Steam

New World

Paru en septembre 2021, New World est le MMORPG d’Amazon Games. À l’instar des deux jeux susmentionnés, vous pouvez le découvrir gratuitement dès à présent et pendant trois jours.

“Parcourez un MMO en monde ouvert palpitant plein de dangers et d’opportunités dans lequel vous vous forgerez une nouvelle destinée en tant qu’aventurier échoué sur l’île surnaturelle d’Aeternum. Des opportunités infinies de combattre, de rassembler des ressources et de fabriquer des objets vous attendent dans les contrées sauvages et les ruines de l’île. Exploitez des forces surnaturelles et maniez des armes d’une extrême précision dans un système de combat en temps réel et sans classes. Jouez en solitaire, en petite équipe ou au sein d’une énorme armée lors de combats en JcE et JcJ : le choix vous appartient.”

La configuration minimale est plus mesurée que pour les jeux précédents. Elle renseigne Intel Core i5-2400 / AMD CPU 4 cœurs physiques @ 3 GHz combiné à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 670 2 Go / AMD Radeon R9 280 ou supérieure.

L’espace disque requis est de 56,96 Go.

© Steam

Generation Zero

Dernier jeu à tester gratuitement sur Steam, Generation Zero, paru en mars 2019, est l’œuvre de Systemic Reaction. C’est un titre d’action survie en monde ouvert, jouable en coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs. L’une de ses particularités est qu’il troque les sempiternels zombies contre des robots.

“Generation Zero est un jeu de tir de furtivité et d’action dans lequel vous menez une guérilla contre des ennemis mécaniques redoutables. Explorez une vaste carte en monde ouvert inspirée de la Suède durant la Guerre froide. Rejoignez la Résistance en solo ou avec jusqu’à trois amis en coopération.”

Ce soft n’est pas excessivement gourmand. En effet, il nécessite une carte graphique Intel i5 Quad Core ou équivalent AMD et carte graphique NVIDIA GTX 660 / ATI HD7870 / Intel Iris Pro Graphics 580.

Le jeu occupe tout de même 51,48 Go. Enfin, comme pour AC, le GeForce Now est un option.