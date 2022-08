Pour Intel, l’Arc A750 est plus rapide qu’une GeForce RTX 3060

Décidément, ces cartes graphiques Arc Alchemist d’Intel n’arrêtent pas de faire parler d’elles. Si l’A380 récemment sortie (de manière plutôt confidentielle) a été assez froidement accueillie sur le marché, Intel nous parle aujourd’hui de sa carte Arc A750, modèle plus haut de gamme et donc plus puissant.

C’est justement la puissance de sa nouvelle carte graphique que le constructeur met en avant, via un site dédié. Selon Intel, l’Arc A750 Limited Edition est plus rapide que la GeForce RTX 3060 de NVIDIA dans un ensemble de 43 jeux DirectX 12 et 6 jeux Vulkan, à réglages graphiques équivalents. Les différences de performances atteignent en moyenne 3% à 5% selon la définition et l’API utilisée, à l’avantage donc de l’A750. On notera avec un certain amusement qu’Intel n’inclut aucun titre DirectX 11 dans son panel de test…

L’A750 surpasse une carte lancée il y a 18 mois

Intel explique avoir utilisé le benchmark intégré dans les jeux lorsqu’il en existe un, et à défaut avoir choisi une scène de test répétable. Les jeux ont été testés en 1080p avec des réglages graphiques Ultra, et en 1440p avec des réglages Élevés. Le reste de la configuration de test comprend un processeur Core i9-12900K, une carte mère Asus ROG Maximus Z690 HERO, 2 x 16 Go de mémoire Corsair Dominator Platinum RGB et un SSD Corsair MP600 Pro XT de 4 To, le tout sous Windows 11 Pro.

Détail intéressant, une partie des jeux ont été testés avec de la mémoire DDR5-5200 (CL38) tournant à 4800 MHz, avec la moyenne de trois passes comme résultat final, le reste ayant profité de mémoire DDR5-5600 (CL36) avec un test unique pour chaque bench. Néanmoins, chaque carte graphique a été testée en utilisant bien la même plateforme pour chaque jeux, afin que les résultats soient comparables et opposables.

Si ces résultats sont rassurant pour Intel, il convient tout de même d’attendre les premiers tests indépendants pour réellement se faire une idée de la puissance de cette A750, qui n’est pour rappel toujours pas commercialisée. Et si celle-ci arrive selon son constructeur à se montrer un peu plus rapide qu’une GeForce RTX 3060, n’oublions pas que cette carte est sortie il y a 18 mois environ. L’Arc A750, une fois sur le marché, se positionnera plutôt face aux prochaines Radeon RX 7000 Series et autres GeForce 40 Series. Mauvais timing ?

