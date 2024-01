Prestige et Creator : MSI renouvelle ses PC portables ultra légers à l’autonomie impressionnante

©MSI

Certains se démarquent, notamment les nouveaux notebooks et ultrabooks de la marque. Ce qui rend ces nouveaux appareils intéressants, c’est leur intégration de l’intelligence artificielle mais aussi des nouveaux processeurs d’Intel : les Meteor Lake.

Après avoir présenté sa nouvelle console portable, la MSI Claw, ce sont donc trois ordinateurs inédits de la gamme Prestige qui ont été dévoilés : le MSI Prestige 13 AI, le Prestige 14 AI et enfin le Prestige 16 AI qui avait été aperçu lors du Computex 2023.

Ainsi, à la manière d’Acer avec son ordinateur Swift Go, MSI souhaite commercialiser des ordinateurs puissants, aux performances dopées par l’IA. Certifiés Intel Evo et NVIDIA Studio, ces notebooks garantissent, selon le constructeur, un parfait équilibre entre performance et portabilité. Ils intègrent tous un GPU NVIDIA GeForce RTX 40 mais également, comme dit plus haut, des processeurs Intel Core Ultra.

Des notebooks puissants et ultra légers

Selon MSI, ses ordinateurs portables sont extrêmement légers et disposent d’une autonomie remarquable. Il semblerait que le Prestige 16 ne pèse pas plus de 1,5 kilos tandis qu’il pourrait bénéficier d’une autonomie de 19 heures et d’une batterie de 99,99 Whr. Le Prestige 14, quant à lui, aurait la batterie la plus grande de ce genre de modèle 14 pouces avec une capacité de 90 Whr.

©MSI

Évidemment, le Prestige 13 n’est pas en reste et ne pèsera pas plus de 990 grammes et serait équipé d’une batterie 75 Whr. Selon MSI, celle-ci serait 50% plus performante que celle des ordinateurs portables similaires qui peuvent être trouvés chez la concurrence. Ces informations sont à prendre avec précaution, il est pour l’instant impossible de les vérifier, il va falloir croire MSI sur parole.

MSI renouvelle sa gamme Content Creation

Ce n’est pas tout, MSI a également dévoilé de nouveaux venus dans sa gamme Content Creation : les Creator Z17 HX Studio, Creator 16 AI Studio, Creator M14 et Creator M16 HX. Ils sont tous équipés d’écran OLED 16:10 afin d’améliorer l’expérience visuelle des utilisateurs et utilisent également l’intelligence artificielle.

Bien qu’ils soient plus lourds que les modèles Prestige, le Creator 16 faisant 2 kilos, MSI les qualifie de concentré de puissance. Ils seraient la solution idéale pour tous les créateurs de contenus nomades. Encore une fois, cela reste à voir, sans avoir les machines entre les mains, les propos du constructeurs ne peuvent pas être pris pour argent comptant.

Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait sur ces nouveaux modèles. En effet, MSI n’a divulgué ni date de commercialisation ni prix. Il va donc falloir patienter un peu avant d’être aussi affirmatif que le constructeur taïwanais.