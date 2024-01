Prince of Persia : La Couronne Perdue tourne en 4K à 120 FPS sur consoles, mais pas sur Series S

© Ubisoft

La série Prince of Persia fait certainement partie des meilleurs jeux et franchises d’action-aventure de tous les temps et ressuscitera le 15 janvier prochain avec la parution de Prince of Persia : La Couronne Perdue. Ubisoft a détaillé ses prescriptions en matière de configuration PC ainsi que la manière dont le jeu s’affiche sur les différents supports sur lesquels il va sortir.

Ce Prince of Persia : The Lost Crown, qui avait présenté plusieurs dizaines de minutes de gameplay dès juin, paraîtra sur toutes les plateformes actuelles – mais aussi anciennes. Le titre sera en effet disponible sur PC Windows, Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.

Du 720p à 60 images pour la Switch, jusqu’au 2160p à 120 IPS sur PS5 / Xbox Series X

À ce sujet, Ubisoft a révélé que le titre tournait en 4K à 120 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X ; en 1440p à 60 images par seconde sur Xbox Series S, une version bien moins puissante.

© Ubisoft

La PS4 Pro, comme la Xbox One X, permettent de jouer en 4K à 60 images par seconde, tandis que la PS4 classique et les autres Xbox One se limitent à du 1080p à 60 images par seconde. Enfin, c’est du 60 IPS pour la Switch, en 1080p avec la console de Nintendo en mode TV, 720p quand elle est en mode portable.

Une Radeon RX 5500 XT omniprésente

Concernant les configurations PC, sans grande surprise étant donné le caractère multi-générationnel de ce Prince of Persia : La Couronne Perdue, les exigences restent très limitées, y compris pour la configuration marquée « Ultra » qui rime avec du 2160p à 60 images par seconde et les réglages au max.

Pour jouer dans de telles conditions, un Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 1600 associé à une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 5500 XT et 8 Go de RAM suffisent.

Pour le 1440p à 60 IPS en High, nous retrouvons les mêmes processeurs, mais une NVIDIA GeForce GTX 960 ou une AMD Radeon RX 5500 XT. La quantité de RAM préconisée reste de 8 Go.

© Ubisoft

Enfin, la configuration minimale implique du Full HD à 60 images par seconde avec des réglages en moyen. Et pas besoin d’une bête de course pour cela : Intel Core i5-4460 ou AMD Ryzen3 1200 et NVIDIA GeForce GTX 950 ou AMD Radeon RX 5500 XT.

Vous l’aurez remarqué, la Radeon RX 5500 XT est déclinée à toutes les sauces (ou à toutes les configurations si vous préférez). C’est assez surprenant, puisque cette carte graphique est souvent plus performante que la GTX 1060 ; elle surclasse donc largement les deux autres GTX.

Pour finir, le jeu occupe 30 Go d’espace disque sur PC. Il fera l’impasse sur Steam au départ puisqu’il sortira sur l’Epic Games Store et l’Ubisoft Connect uniquement. Espérons pour le studio que sa production rencontra le même succès qu’Assassin’s Creed Mirage.