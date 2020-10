Prince of Persia : Les Sables du Temps expérimente le patch tracing via Reshade

Le mod Reshade permet d’enrichir des jeux avec du path tracing : un procédé de post-traitement qui permet d’améliorer les effets lumineux et d’occlusion ambiante, un peu à la manière du ray tracing RTX de NVIDIA. Le mod est toutefois moins perfectionné puisque contrairement à la solution de NVIDIA, le path tracing via Reshade ne prend pas en compte la direction des rayons et n’analyse que les informations de profondeur de champ directement affichées à l’écran. Logiquement, cela induit parfois quelques imprécisions ; néanmoins, le résultat reste souvent bénéfique sur bon nombre de jeux. C’est aussi le cas pour Prince of Persia : Les Sables du Temps.

L’auteur de cette vidéo se nomme Sanadsk. L’individu a appliqué du path tracing via Reshade sur le jeu original. Pour information, ce dernier est sorti sur PC en décembre 2003. Comme souvent sur des titres anciens, le résultat est satisfaisant.

Un remake en préparation par Ubisoft

Au cours des derniers mois, nous avons partagé plusieurs séquences pour d’autres jeux. Nous avons par exemple pu voir le path tracing via Reshade à l’œuvre sur Assassin’s Creed : Brotherhood, Borderlands 3, Just Cause 4, Resident Evil 3 Remake, Uncharted : Drake’s Fortune, Halo 3 ou encore Red Dead Redemption 2.

Enfin, cette vidéo est aussi l’occasion de rappeler qu’Ubisfot a récemment annoncé un remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps.