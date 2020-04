Uncharted : Drake’s Fortune avec du path tracing via Reshade, à découvrir en vidéo

Curieux de voir ce que donne un jeu de PlayStastion 3 agrémenté de path tracing ? C’est possible sur PC. Vous prenez l’émulateur RPCS3 et du ray tracing via Reshade. Vous mélangez le tout, et vous obtenez un Uncharted : Drake’s Fortune tout beau.

C’est l’audacieuse recette à laquelle s’est essayé Digital Dreams. Le résultat se découvre dans la vidéo de 13 minutes disponible ci-dessus.

Un jeu sans occlusion ambiante

Même si l’émulateur RPCS3 se perfectionne au fil des mois et qu’une récente mise à jour lui a octroyé un gain de 10 ips pour Red Dead Redemption ou encore inFamous, il n’est pas en mesure de faire tourner Uncharted : Drake’s Fortune sans accroc. Cependant, c’est tout de même sympathique de voir le titre affublé d’effets de path tracing. Surtout que de base, celui-ci ne bénéficie pas d’occlusion ambiante.

Maintenant, si vous souhaitez découvrir du path tracing via Reshade sur des jeux plus récents, vous pouvez le voir appliqué sur Doom Eternal ou encore Resident Evil 3 Remake dans de précédentes actus.