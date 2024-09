Profitez de -75% sur le créateur de sites Hostinger et créez votre site facilement !

Vous souhaitez lancer votre site web sans connaissances techniques ? Avec l’offre exceptionnelle de Hostinger, bénéficiez de 75% de réduction sur leur créateur de sites internet. Pour seulement 2,99€ par mois, cette promotion inclut deux mois gratuits supplémentaires, mais attention, elle ne dure que 48 heures ! Alors si vous êtes intéressé, ne tardez pas.

Se lancer sur Hostinger avec -75% de remise

Un créateur de site intuitif et accessible avec jusqu’à -75%

Hostinger vous simplifie la vie en vous proposant un créateur de sites internet facile à prendre en main. Que vous soyez novice ou plus expérimenté, cet outil vous permet de concevoir rapidement un site professionnel grâce à ses fonctionnalités complètes. De plus, vous n’avez besoin d’aucune compétence technique ! Grâce à un système de glisser-déposer, vous pouvez personnaliser chaque élément de votre site selon vos goûts, que ce soit pour une boutique en ligne, un blog, ou encore un portfolio.

L’offre inclut également un nom de domaine gratuit, ce qui représente une économie supplémentaire de 9,99€. Avec l’éditeur de Hostinger, il vous suffit de sélectionner l’un des 150 templates réactifs et modernes proposés, conçus pour s’adapter à différents types de sites. Que vous souhaitiez créer un site d’entreprise ou une boutique en ligne, vous trouverez le modèle parfait.

L’intelligence artificielle à votre service

Hostinger va encore plus loin en intégrant des outils d’intelligence artificielle pour accélérer la création de votre site. En quelques clics, vous pouvez générer automatiquement un site web unique grâce à leur créateur de site IA. Décrivez simplement votre projet, et l’IA se charge de créer un site complet avec des images et du contenu adaptés. Vous avez ensuite la possibilité de personnaliser le résultat pour le peaufiner à votre image.

Le créateur de sites inclut également des fonctionnalités avancées telles que le générateur d’images et de blogs IA, ou encore des outils SEO pour optimiser le référencement de votre site et attirer davantage de visiteurs.

Des fonctionnalités e-commerce puissantes

Si vous envisagez de lancer une activité e-commerce, cette offre est faite pour vous. Hostinger propose des outils complets pour gérer une boutique en ligne, avec la possibilité de vendre jusqu’à 500 produits sans frais de transaction cachés. Vous pouvez choisir parmi plus de 20 méthodes de paiement pour simplifier l’expérience d’achat de vos clients.

Les fonctionnalités marketing intégrées, comme l’affichage de publicités ciblées, vous permettent de monétiser facilement votre site. Vous avez également accès à des données détaillées pour suivre les performances de votre site et ajuster votre stratégie en conséquence.

Support client 24h/24 et 7j/7

L’un des atouts majeurs de Hostinger est son support client, disponible 24h/24 et 7j/7. Que vous ayez une question technique ou besoin d’aide pour personnaliser votre site, une équipe réactive est à votre disposition. Le service client répond en moins de 3 minutes, et le tout dans plus de 10 langues, dont le français, pour une communication fluide et sans stress.

Découvrir Hostinger dès maintenant

Avec une réduction de 75 %, l’offre Hostinger vous permet de créer facilement un site internet professionnel et performant pour seulement 2,99 € par mois (au lieu de 11,99 €). Profitez de deux mois gratuits, d’un nom de domaine offert et d’une interface intuitive pour lancer rapidement votre projet en ligne. N’attendez plus, cette promotion exclusive est valable pour seulement 48 heures.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Hostinger.