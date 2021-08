PUBG : BATTLEGROUNDS jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 16 août

Après Far Cry 5 le week-end dernier, un autre FPS a décidé d’ouvrir ses portes gratuitement pendant quelques jours : PUBG : BATTLEGROUNDS. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 août prochain, vous pouvez jouer gratuitement au battle royale de Krafton. Vous ne devriez pas avoir de difficulté à trouver des parties, puisqu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 286 000 joueurs tentent d’y survivre.

Paru le 21 décembre 2017, PUBG : BATTLEGROUNDS se présente comme un « un jeu de tir de type bataille royale qui oppose 100 joueurs dans une lutte pour la survie. Rassemblez des provisions et soyez plus malin que vos adversaires pour devenir le dernier survivant ». Si l’expérience vous plaît, il vous faudra débourser 30 euros pour acquérir le titre sur Steam à la fin de cette période d’essai.

Vidéo : PUBG s’essaye aux environnements destructibles

Les configurations minimale et recommandée

La configuration minimale pour jouer à PUBG:BATTLEGROUNDS mentionne un système d’exploitation et processeur 64 bits (Windows 7, 8.1 et Windows 10). Plus précisément, un processeur Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 2 Go / AMD Radeon R7 370 2 Go ; 8 Go de RAM ; 40 Go d’espace disque disponible.

La configuration recommandée indique un processeur Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 3 Go / AMD Radeon RX 580 4 Go ; 16 Go de RAM ; 50 Go d’espace disque disponible. Il y a quelques mois, NVIDIA avait démontré que jouer à PUBG à plus de 144 images par seconde rendait plus fort… Quoi qu’il en soit, pour une analyse complète des performances sur 10 GPU, n’hésitez pas à consulter notre dossier.

Enfin, dans un autre genre, rappelons que A Plague Tale: Innocence et Minit sont à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’à jeudi 17 heures.

Vidéo : il émule PUBG Android sur PC, et domine avec sa souris