Racing Z690GTA-V8 : un mod PC V8 signé Biostar

Biostar dévoile un mod PC qui revisite le moteur V8. L’entreprise a réalisé cette œuvre titrée Racing Z690GTA-V8 en collaboration avec Mark’s Fabrications. La marque taïwanaise présente cette création sous tous les angles dans la vidéo ci-dessous.

Ce PC Racing Z690GTA-V8 embarque une carte mère Racing Z690GTA de Biostar. Les autres composants sont également haut de gamme : carte graphique AMD Radeon 6800 XT Liquid Devil (PowerColor), 32 Go de RAM, SSD M.2 PCIe Teamgroup Cardea Ceramic C440 de 1 To, alimentation Seasonic Prime Ultra Titanium 1000, et boucle de watercooling signée EKWB.

Description faite par Biostar

Ci-dessous, la traduction d’une partie du communiqué de presse de Biostar.

« Les boîtiers PC personnalisés sont un sujet d’admiration et d’inspiration depuis de nombreuses années. Les modèles de boîtiers personnalisés, uniques en leur genre, inspirent des milliers d’utilisateurs qui personnalisent leur boîtier de manière créative, ouvrant ainsi un tout nouveau monde à l’informatique personnalisée.

Le design du mod de boîtier Racing Z690GTA-V8, comme son nom l’indique, est fait pour ressembler à un moteur V8, représentant les performances et la puissance brutes qu’apportent les cartes mères de la série RACING de BIOSTAR. Les performances exceptionnelles et la technologie de pointe de la carte mère RACING Z690GTA en font un choix de premier ordre pour les créateurs de contenu et les joueurs qui s’intéressent particulièrement à la course automobile et qui cherchent à construire un système ayant pour thème leur sport préféré.

Le mod de boîtier V8 capture l’essence d’un véritable moteur V8, montrant comment les utilisateurs peuvent thématiser leur construction avec la carte mère Z690GTA en incorporant un goût unique de course automobile.

[…] BIOSTAR cherche à inspirer ses consommateurs à faire preuve d’audace et de créativité pour personnaliser leurs systèmes avec une touche individuelle. Partagez vos créations personnalisées avec BIOSTAR et incitez d’autres personnes à rejoindre cette merveilleuse communauté de créateurs. »