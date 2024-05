Les RX 8000 et la PS5 Pro doubleraient au minimum leurs performances en ray tracing

Alors qu’AMD pourrait abandonner le marché des cartes graphiques haut de gamme, l’entreprise aurait quelques atouts dans sa manche afin de se démarquer de la concurrence. En effet, la firme privilégierait des technologies maîtrisées pour ses futures Radeon RX 8000 plutôt que la puissance brute.

Ainsi la mémoire vive de ces cartes évoluerait peu, mais pour compenser, AMD essayerait de rattraper son retard dans d’autres domaines. Par exemple, le constructeur voudrait apporter des modifications importantes à son ray tracing (RT) pour ses GPU RDNA 4 de milieu de gamme.

Ces puces devraient intégrer un moteur RT bien plus performant selon des informations récentes. Le but étant logiquement de faire mieux que ce que la firme propose actuellement avec son architecture RDNA 3, mais aussi de potentiellement dépasser ses rivaux.

Les performances du moteur RT des puces RDNA4 seraient telles que la technologie semblerait “toute nouvelle”, totalement différente de celle basée sur RDNA 2 et 3. Si cette affirmation est à prendre avec précaution, ces améliorations seraient bienvenues pour les joueurs et permettraient à AMD d’être bien plus concurrentielle.

RDNA3 RT was based on RDNA2 with some improvements. RDNA4 RT looks completely different. — Kepler (@Kepler_L2) April 30, 2024

AMD voudrait perfectionner son ray tracing

En somme, un ray tracing plus performant devrait se traduire par une meilleure qualité visuelle des jeux et une expérience plus réaliste pour les joueurs. Actuellement, le moteur de RT RDNA 3 d’AMD est basé sur celui des puces RDNA 2 avec quelques améliorations.

Pour fonctionner, celui-ci utilise un algorithme BVH4 afin de prendre en charge les volumes des objets géométriques impactés par le RT en jeu. L’amélioration principale apportée par AMD serait la transition vers une structure en BVH8 capable de gérer deux fois plus d’objets lors d’un calcul.

Radeon RX 7000 ©AMD

Cela devrait en théorie être synonyme d’une amélioration substantielle des performances du ray tracing RDNA 4 par rapport au RDNA 2 et 3. Il serait donc possible sur les futurs GPU d’AMD de bénéficier d’un RT plus efficace mais peut-être également moins gourmand en FPS.

Vers des RX 8000 et un PS5 Pro expertes en ray tracing ?

D’ailleurs, l’architecture RDNA 4 devant être utilisée dans le GPU de l’hypothétique PS5 Pro signifie que la console devrait également bénéficier des améliorations apportées par AMD. Cela donne du crédit aux rumeurs suggérant que la PS5 Pro serait surpuissante pour le ray tracing.

Ainsi, si ces rumeurs se concrétisent, AMD aurait peut-être trouvé le moyen pour rattraper son retard sur NVIDIA et son RT “supérieur”. De plus, les futures cartes graphiques du constructeur ainsi que la prochaine console de Sony se doteraient d’un argument de vente supplémentaire.

Une technologie de ray tracing plus efficace et deux fois plus performante ne manquera pas d’intéresser les joueurs. En revanche, il va falloir attendre pour s’assurer de la qualité du RT basé sur les puces RDNA 4. Pour rappel, les cartes graphiques RX 8000 ainsi que la PS5 sont attendues d’ici la fin de l’année 2024.