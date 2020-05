Le Core i9-10900K soumis à un stress test sous AIDA64 pendant presque 48 minutes

Dans la gamme de processeurs de bureau Comet Lake-S d’Intel, trône un Core i9-10900K armé de 10 cœurs et 20 threads. Une puce avec un TDP de 125W capable d’atteindre 4,9 GHz sur tous ses cœurs et même 5,4 GHz grâce à l’overclocking. Un utilisateur chinois baptisé WolStame l’a soumise à un test FPU sous AIDA64.

Pour refroidir la puce, l’individu a utilisé un kit de refroidissement AIO de 240 mm. À l’instar du Core i9-10900F qui consomme jusqu’à 224W, le modèle déverrouillé avale lui aussi les watts avec beaucoup d’appétit. En effet, ce Core i9-10900K engloutit 233W en moyenne. En ce qui concerne la température, elle atteint 93°C, pour une valeur moyenne de 87°C.

Le Core i5-10400 fait ses preuves sur Cinebench, GTA V et Assassin’s Creed Odyssey

Une puce résistante à l’effort

Point positif, malgré la durée du test (presque 48 minutes), le processeur tient sa fréquence de 4,77 GHz. Cela correspond aux spécifications annoncées par Intel de 4,8 GHz sur tous les cœurs, les 4,9 GH correspondant à la valeur du Thermal Velocity Boost. Or, comme on l’a vu précédemment, cette technologie ne s’active que ponctuellement et lorsque les températures CPU sont inférieures à 70°C pour les PC fixes. Bref, une belle performance pour ce porte-étendard, qui étaye d’ailleurs les déclarations de MSI pour qui les Core i9 sont globalement de meilleure qualité et plus propices à l’overclocking que les Core i7 et i5.

Source : Weibo