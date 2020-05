Le Core i9-10900K poussé à 5,4 GHz sur ses dix cœurs

Les processeurs Intel Comet Lake-S n’arriveront que dans quelques semaines, mais de nombreuses fuites permettent d’avoir un bon aperçu des performances auxquelles s’attendre. En début de semaine, le Core i5-10400 a notamment fait ses preuves sur Cinebench, GTA V et Assassin’s Creed Odyssey. Voici que la meilleure puce de la gamme, le Core i9-10900K, s’essaye à Cinebench R15. Cela, dans un contexte particulier, puisque ce processeur dix cœurs / vingt threads monte ici à 5,4 GHz sur tous ses cœurs, grâce à une tension de 1,35 V.

De base, la puce est en mesure d’atteindre une fréquence de 5,3 GHz sur un seul cœur, et de 4,9 GHz sur l’ensemble de ses cœurs. Pour le test, il prend place sur une carte mère ASRock Phantom Gaming 4/AX et s’appuie sur 16 Go de mémoire G.Skill en DDR4-3200. Le type de refroidissement utilisé n’est pas précisé. Toutefois, il est probable qu’il ne s’agisse pas d’une solution à base d’azote liquide mais plutôt d’un simple kit de watercooling AIO.

Le Core i9-10900KF fait jeu égal avec le Ryzen 9 3900X sur Time Spy

Pas très loin du Ryzen 9 3900X

Ainsi configuré, le Core i9-10900K marque 3002 points en test multicœurs. C’est une belle amélioration des performances, puisque ce modèle obtient 2645 points à ses fréquences d’origine. À titre comparatif, l’ AMD Ryzen 7 3800X (huit cœurs / seize threads) marque environ 2200 points, le Ryzen 9 3900X (douze cœurs / vingt-quatre threads) 3200 points et le Ryzen 9 3950X (seize cœurs / trente-deux threads) 3900 points. Le Core i9-10900K se place donc entre l’AMD Ryzen 7 3800X et le Ryzen 9 3900X. Cependant, son tarif de 488 dollars, contre 399 et 499 dollars respectivement pour les deux puces AMD, pourrait clairement jouer en sa défaveur. Bref, il faudra patienter jusqu’à des tests plus complets pour se forger un avis définitif.

Source : VideoCardz