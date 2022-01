Resident Evil 2 Remake profite de plus de 100 textures HD

Actuellement en promotion à 15,99 € (au lieu de 39,99 €) à l’occasion du nouvel an chinois, le remake de Resident Evil 2 avait largement séduit en 2019. Étanchant avec brio notre soif du retrogaming (le titre d’origine était sorti vingt-et-un ans plus tôt, sur PlayStation), tout en dépoussiérant sérieusement l’un des épisodes à la meilleure direction artistique et au gameplay le plus intense de la saga, le titre s’est écoulé à plus de six millions d’exemplaires à travers le monde.

Si le remake de Resident Evil 2 profitait du RE Engine, le moteur 3D développé en interne par Capcom et inauguré avec Resident Evil 7: Biohazard (2017) puis repris dans l’ensemble des productions de l’éditeur, comme Monster Hunter Rise et Resident Evil Village l’année dernière, en hissant évidemment de plusieurs crans le rendu graphique de l’épisode d’antan, un fan a jugé qu’il était possible d’aller plus loin encore.

Resident Evil 2 : enrichissez le jeu avec des textures de meilleure qualité

Le modder Ashok vient en effet de publier un pack regroupant plus de 100 textures du jeu, qui viennent remplacer les assets de base du remake avec une meilleure définition et un plus haut niveau de détails. La vraie bonne idée : l’auteur a en partie réutilisé des textures que Capcom avait publiées à l’occasion de la sortie du remake de Resident Evil 3: Nemesis, sorti en 2020. Les deux épisodes se partagent en effet partiellement la même arène de jeu, Raccoon City, avec un rendu un peu plus détaillé dans l’opus le plus récent.

Mais Ashok ne s’est pas contenté d’un pur dump des éléments du dernier remake en date. Il a également travaillé à la main pour fabriquer de nombreuses textures HD supplémentaires, en particulier celles des boutiques, affiches ou posters qui complètent l’environnement. De quoi vous redonner l’envie d’accompagner Leon Kennedy et Claire Redfield dans la ville infestée par le virus-T. Vous trouverez toutes les consignes pour installer le mod sur Nexus.