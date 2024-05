ROG Ally X VS ROG Ally : quelles sont les différences entre les deux modèles ?

© ASUS

L’Asus ROG Ally X a été dévoilé tout récemment lors d’un stream sur YouTube, offrant aux joueurs un premier aperçu des nouveautés avant sa présentation officielle le 2 juin et sa sortie le 13 juin. Parmi les informations partagées, on note une batterie améliorée qui promet une autonomie plus grande, une refonte de la connectivité, certaines modifications physiques, ergonomiques et esthétiques, ainsi qu’une augmentation de la RAM et du stockage.

Dans ce dossier, nous allons comparer en détail la ROG Ally X et la ROG Ally, pour vous aider à comprendre les différences et à choisir la console qui répond le mieux à vos besoins. Nous examinerons les performances, la conception, mais aussi l’autonomie de la batterie pour déterminer si les améliorations de la ROG Ally X justifient l’investissement.

Ce dossier sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques techniques de la ROG Ally et de la ROG Ally X ?

Pour vous permettre de comparer d’un simple coup d’œil les différences entre la ROG Ally et la ROG Ally X, nous avons réuni leurs principales caractéristiques dans un tableau comparatif. Ce dernier sera mis à jour régulièrement pour inclure les dernières informations disponibles :

Caractéristiques Asus ROG Ally Asus ROG Ally X Prix 599$/699$ Estimé à 799$ Processeur AMD Ryzen Z1 / Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme RAM 16 Go LPDDR5-6400 24 Go LPDDR5(X)-7500 Stockage 512 Go SSD 1 To SSD Écran 7 pouces, 1920 x 1080 pixels, IPS, 120Hz 7 pouces, 1920 x 1080 pixels, IPS, 120Hz Connectique USB-C 3.2 Gen 2, port jack 3,5 mm USB-C 3.2 Gen 2, USC-C 4.0, port jack 3,5 mm Batterie 40Wh, autonomie d’environ 5 heures en usage modéré 80Wh, augmentation minimum de 30 à 40% de l’autonomie Design Couleur blanche, disposition des boutons similaire à une manette Xbox Noir, quelques modifications physiques mineures à prévoir

Dimensions et Poids 11 x 4.4 x 0.8 pouces, 608 grammes 11 x 4.4 x 0.8 pouces, 678 grammes Logiciel Windows 11 Windows 11

La console Asus ROG Ally est sortie le 13 juin 2023, et son prix de lancement en France était de 699€ pour le modèle avec 512 Go de stockage SSD​. Quant à la version Z1 Extreme, elle a également été lancée à la même période en juin 2023, avec un prix plus élevé en raison de ses spécifications plus poussées. La ROG Ally Z1 Extreme a été lancée à un prix de 799€​

La ROG Ally X devrait sortir le 13 juin 2024 au prix de 799$.

✨ Côté design, quels seront les changements ?

En ce qui concerne le design, plusieurs modifications devraient distinguer la ROG Ally X de son prédécesseur. La console se présentera vraisemblablement avec un nouveau coloris noir, contrastant avec le blanc de la ROG Ally actuelle. On peut l’apercevoir sur une photo dévoilé par Asus.

Asus aurait également apporté des ajustements ergonomiques pour améliorer la prise en main et le confort. Certaines sources mentionnent que cette nouvelle version sera “plus facile à saisir”. Cela pourrait comprendre par exemple des boutons M1 et M2 plus petits. Cependant, il faut aussi noter que l’amélioration significative de l’autonomie de la batterie entraine une augmentation du poids de la console. Cette dernière passe de 608 grammes à 678 grammes. Cependant bonne nouvelle, elle sera plus fine de 3 mm grâce à un remaniement du ventilateur et des ailettes.

D’autres changements subtils mais significatifs devraient inclure des options de personnalisation telles que des boutons et des joysticks interchangeables. Ces améliorations viseraient à offrir une expérience plus personnalisée aux joueurs. Ainsi, bien que ces modifications ne révolutionnent pas le design global de la console, elles devraient néanmoins apporter des nouveautés sympathiques.

⚡️ La nouvelle ROG Ally X sera-t-elle plus puissante ?

La nouvelle ROG Ally X devrait également être plus puissante que la ROG Ally standard. Si le nouveau modèle sera être équipé du même processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, Asus a déclaré qu’il disposera de plus de RAM. Les sources montrent qu’elle passera de 16 Go LPDDR5-6400 à 24 Go LPDDR5(X)-7500. Ces informations doivent encore être confirmée, mais si elles sont validées, alors la ROG Ally X proposerait des performances supérieures au modèle classique existant, permettant un rendu visuel global supérieur. Voilà qui justifierait en partie l’augmentation de tarif.

Et ce n’est pas tout, l’autre point qui pourrait vous permettre de constater une amélioration des performances, c’est le stockage. Ce dernier passe de 512 Go à 1 To avec un SSD M.2 2280 semblable à ce qu’on trouve sur les PC portables. Un changement qui pourrait offrir à la console l’opportunité d’exécuter les jeux plus facilement, tout en vous permettant d’en stocker plus.

🖥️ Et qu’en est-il de l’écran ?

L’écran de la nouvelle ROG Ally X devrait rester assez similaire à celui de la ROG Ally, quelques améliorations subtiles sont envisageables, mais pas encore confirmées. Les deux modèles seront équipés d’un écran de 7 pouces offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels, utilisant la technologie IPS, supportant un taux de rafraîchissement de 120Hz et sont d’un temps de réponse de 7 ms et d’une compatibilité avec FreeSync Premium.

Il ne reste plus qu’à espérer qu’un écran OLED verra le jour avec une potentielle ROG Ally 2. Le passage à l’OLED aurait sans doute fait bien trop grimper les prix pour cette version. Alors en attendant, il faudra se contenter du même affichage, qui est, disons-le, loin d’être mauvais.

🔋 Le changement majeur : l’autonomie

L’un des changements les plus attendus de la ROG Ally X est l’amélioration de l’autonomie. Alors que la ROG Ally standard dispose d’une batterie de 40Wh, offrant une autonomie limitée d’environ 2 heures en jeu, la nouvelle batterie de la ROG Ally X serait de 80 Wh. Elle offrirait une autonomie beaucoup plus étendue, au minimum 30 à 40% supérieur, ce qui pourrait transformer l’expérience de jeu pour de nombreux utilisateurs, qui n’auraient plus à jouer branchés.

La capacité de jouer plus longtemps sur une seule charge permettrait d’exploiter pleinement la puissance supplémentaire de la ROG Ally X tout en réduisant les interruptions dues à la recharge. Attention cependant, cette augmentation de l’autonomie vient avec une augmentation du poids de la console.

Mais pour y remédier, Asus a intégré dans sa console un ventilateur 23% plus compact que sur le premier modèle ainsi que des ailettes 50% plus fines. Cela lui permet de s’abaisser de 3 mm. Cependant pas de panique, la gestion de la chaleur devrait être plus efficace de 10%.

💡 Un logiciel qui offrira plus d’options de personnalisation

Autre différence entre la ROG Ally et ROG Ally X c’est le logiciel. Les deux consoles fonctionnent sous Windows 11, mais la ROG Ally X fonctionnera sous Armory Crate SE 1.5, une version mise à jour de l’interface qui devrait offrir davantage d’options de personnalisation. Asus a en effet annoncé qu’il sera possible paramétrer de manière plus approndie l’expérience de jeu.

Ces options pourraient inclure la possibilité de remapper les boutons, d’ajuster la sensibilité des joysticks et des déclencheurs, de créer des listes de favoris, de personnaliser l’affichage des jeux et de paramétrer des profils. Les joueurs pourraient également bénéficier de nouvelles options de personnalisation, telles que des thèmes et des éclairages RGB ajustables.

En outre, le logiciel mis à jour pourrait également intégrer des outils de surveillance de la performance, permettant aux joueurs de suivre en temps réel l’utilisation du CPU et du GPU, la température de la console ou l’autonomie de la batterie. Cependant, vous devez savoir que cette version Armory Crate SE 1.5 sera également déployée sur les ROG Ally classiques dans le courant de l’année.

🔌 GPU externe et connectique

Concernant la connectique, la ROG Ally classique comprend un port USB Type-C avec compatibilité DisplayPort 1.4, permettant la connexion à des écrans externes avec une qualité d’affichage élevée. En outre, la console dispose d’une prise jack de 3,5 mm pour brancher des écouteurs ou un casque, ainsi qu’un lecteur de carte microSD pour étendre le stockage.

Le nouveau modèle de la console d’Asus abandonne son connecteur propriétaire ROG XG Mobile, qui était utilisé pour accueillir une carte graphique externe. À la place, elle adopte un port USB 4.0 Type-C plus standard, prenant en charge le DisplayPort 1.4, similaire à ce que propose la Legion Go de Lenovo.

🎮 Quel modèle choisir entre le ROG Ally et le ROG Ally X ?

Les spécifications exactes du ROG Ally X n’ont pas encore été entièrement dévoilées, mais il est clair qu’elle vise le segment des joueurs exigeants. Ce modèle promet en effet un design plus ergonomique, une meilleure autonomie, une connectique améliorée, un stockage plus grand ainsi qu’une plus grande quantité de RAM. Toutefois, tous ceux qui cherchent une option relativement abordable devraient se tourner les modèles classiques de la ROG Ally, qui offrent de très bonnes performances à un prix un petit peu plus réduit.

L’Asus ROG Ally X n’est donc pas une version complètement nouvelle, mais plutôt une amélioration de l’original, avec des points d’amélioration bienvenus qui pourraient séduire de nouveaux acheteurs. Cependant, son prix, qui sera probablement supérieur aux 699$ du modèle ROG Ally Z1 Extreme, pourrait en freiner plus d’un. D’autant plus que l’arrivée de la ROG Ally X pourrait aussi faire baisser les prix des modèles Z1 et Z1 Extreme, les rendant ainsi plus attractifs.

Si vous êtes déjà satisfait du ROG Ally et que vous avez appris à vous contenter son autonomie, l’Ally X pourrait ne pas justifier la dépense supplémentaire. En revanche, pour ceux qui n’ont pas encore de ROG Ally, le modèle X pourrait être une excellente option. Notez toutefois qu’il est important de comparer la console portable d’Asus à d’autres alternatives comme le Steam Deck, ou le Lenovo Legion Go, surtout quand on pense à la sortie de la Switch 2 prévue en 2025. Et bien sûr, une potentielle Asus ROG Ally 2 n’est pas à exclure.