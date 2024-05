ROG Ally X : plus d’autonomie et moins de défauts, ASUS s’est contenté du minimum ?

©ASUS

ASUS vient de dévoiler le modèle de sa prochaine console portable. Si l’on pouvait potentiellement s’attendre à une ROG Ally 2, finalement il n’en sera rien (pour le moment). À la manière de la version Z1 de la console portable, la firme s’est contentée de raffiner sa machine actuelle.

Ainsi, il ne faut pas s’attendre à de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires mais plutôt à une optimisation de la ROG Ally Z1 actuelle. Certains joueurs pourraient être déçus par ce choix de l’entreprise, cependant les améliorations qu’elle apporte à la machine sont tout de même les bienvenues.

C’est donc sous la forme de la ROG Ally X qu’ASUS décide de renouveler sa gamme de consoles portables. Cette console promet quelques nouveautés intéressantes comme une amélioration de la batterie mais aussi du système de stockage et une résolution des problèmes de surchauffe des cartes SD.

En somme, les joueurs sont en face d’une ROG Ally au hardware optimisé afin d’aller avec le Fluid Motion Frame d’AMD devant améliorer les performances en jeu. Cependant, il est possible que la console réserve encore quelques surprises, ASUS ayant été assez succinct dans sa présentation de la ROG Ally X.

La ROG Ally X est-elle une véritable évolution ?

Pour commencer, la nouvelle console d’ASUS ne change pas d’APU et continue d’utiliser l’AMD Ryzen Z1 Extreme. Celui-ci offre 8 cœurs pour 16 threads et peut atteindre une fréquence de 5,1 GHz. La ROG Ally X dispose également de 12 unités de calcul sur son GPU RDNA 3 et d’un cache de 24 Mo.

À noter que la puissance de l’APU peut désormais être configurée entre 9 et 30 W pour plus de flexibilité. Couplé à un système de refroidissement amélioré lui aussi, ce changement pourrait faire gagner la console en performance. Cependant, cela pourrait se faire au détriment de l’autonomie évidemment.

Justement, bien que cette nouvelle console portable n’évolue pas énormément par rapport à la version Extrême de la Z1, elle n’est pas dépourvue d’améliorations. En effet, plusieurs problèmes que pouvait rencontrer la console portable ont été résolus.

Premièrement, la capacité de la batterie a été améliorée significativement pour offrir 30 à 40% de capacité supplémentaire. Ce changement est un véritable bienfait compte tenu de la nature portable de la console. Actuellement, la Z1 Extreme dispose d’une autonomie de 3 heures (sur le papier), les améliorations apportées par ASUS pourraient étendre cette capacité d’une heure environ.

Vos cartes SD ne fondront plus

Le système de stockage a aussi été perfectionné et les problèmes de cartes SD pouvant fondre ne devraient plus être rencontrés. ASUS a en effet éloigné le port SD de toute source de chaleur.

La console est toujours compatible avec les SSD NVMe M.2 permettant une augmentation de la capacité de stockage entre 4 et 8 To. Enfin, la console utilisera de la mémoire LPDDR5X-7500. Pour le reste, la console ne change pas, l’écran et les dimensions restent les mêmes tandis qu’elle sera disponible en noir. En revanche, son prix devrait augmenter par rapport au modèle précédent.

Problèmes de carte SD de l'ASUS ROG Ally

Il faut néanmoins espérer que cette hausse ne soit pas trop importante. ASUS a prévu de présenter plus en détail sa ROG Ally X lors d’un événement devant se dérouler le 2 juin juste avant le début du Computex 2024.

ROG Ally Z1 ROG Ally Z1 Extreme ROG Ally X Processeur AMD Ryzen Z1 AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme Coeurs CPU 6 8 8 Threads CPU 12 16 16 GPU AMD RDNA 3 4 CU AMD RDNA 3 12 CU AMD RDNA 3 12 CU Mémoire vive 16 Go LPDDR5 16 Go LPDDR5 LPDDR5X-7500 Stockage SSD 512 Go NVMe SSD 512 Go NVMe SSD NVMe M.2 Écran 1080p 120 Hz 1080p 120 Hz 1080p 120 Hz Batterie 57 Wh 57 Wh – Autonomie Jusqu’à 3 heures (estimation) Jusqu’à 3 heures (estimation) – Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2, port jack 3,5 mm Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 2, port jack 3,5 mm – Dimensions 262 x 104 x 34 mm 262 x 104 x 34 mm 262 x 104 x 34 mm Poids 645 g 645 g – Prix 449€ 599€ –