RTX 5060 mobile : aussi performante mais plus efficace qu’une 4070 de bureau ?

Les prochains modèles de GeForce mobiles, les RTX 5000, ne sont plus très loin. L’un des modèles, la 5060, se laisse approcher et permet d’entrevoir une série plus performante et moins énergivore en comparaison de la génération précédente.

©NVIDIA

Bien que leur nomenclature soit similaire, les cartes graphiques pour ordinateur portable sont généralement moins performantes que leur équivalent de bureau. Leurs caractéristiques sont très souvent rabotées, ce qui est dû au changement de format, néanmoins, elles restent un composant vital des PC portables gamer.

Certes, les iGP progressent, mais ils ne sont toujours pas suffisants pour profiter d’une expérience de jeu avancée. Seule une carte graphique dédiée permet de jouer dans les meilleures conditions.

Alors que le prochain lot de GeForce de bureau, les RTX 50, hésite encore entre fin 2024 et début 2025, la sortie du segment mobile ne devrait pas être très éloignée. Ces RTX 50 mobiles seraient prévues pour 2025, plus précisément, elles seraient lancées lors du CES de janvier.

Cette future gamme de cartes graphiques devrait apporter de nombreuses améliorations par rapport à la génération actuelle, notamment l’adoption de la mémoire GDDR7. De nouvelles informations concernant l’entrée de gamme, la RTX 5060, permettent d’apercevoir leur potentiel.

Des RTX 5000 mobiles au niveau des RTX 4000 de bureau ?

©Golden Pig Upgrade via Weibo

La mémoire GDDR7 devrait représenter une hausse significative de la bande passante, et des informations précédentes suggèrent que la capacité de VRAM minimale des cartes serait de 8 Go. Le GPU GB206, qui composerait cette RTX 5060 mobile, serait d’un niveau équivalent à la RTX 4070 pour ordinateur de bureau. Ces performances seraient similaires ou très proches en ce qui concerne le ray tracing et la rasterisation.

Néanmoins, devant entrer dans la composition de PC portables gamer, l’efficacité énergétique des cartes va être primordiale. Il semblerait qu’ici aussi de belles améliorations soient au rendez-vous. La RTX 5060 devrait consommer moins d’énergie que les modèles basés sur l’architecture Ada Lovelace, avec une réduction de la limite du TGP (Total Graphic Power).

La RTX 5060 mobiles serait moins énergivore

©NVIDIA

Ainsi, celui-ci passerait de 140 W pour la RTX 4060 à 115 W pour la RTX 5060. Pour rappel, le TGP représente l’ensemble de la consommation d’énergie d’une carte graphique, ce qui inclut le TDP (Thermal Design Power) et le TBP (Typical Board Power).

C’est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs privilégiant les supports portables. Cela signifie que leurs machines consommeront moins d’énergie malgré des performances améliorées. Qui plus est, une consommation inférieure signifie un dégagement de chaleur potentiellement moins élevé, ce qui est toujours bon à prendre pour un ordinateur portable.

Il devrait être possible d’en apprendre plus sur ces nouveaux modèles de GeForce RTX 5000 dans les prochains mois. Le CES 2025, devant se dérouler du 7 au 10 janvier, sera certainement l’occasion pour NVIDIA de les présenter en bonne et due forme.

Modèle Nom de code GPU Cœurs CUDA Mémoire TGP

(Min/Typ./Max) RTX 5090 GN22-X11 GB203 (?) ? 16Go G7 256b 80/150/175W RTX 50?0 GN22-X9 GB203 (?) ? 16Go G7 256b 80/150/175W RTX 50?0 GN22-X7 GB205 (?) ? 12Go G7 192b 60/115/140W RTX 50?0 GN22-X6 GB206 (?) ? 8Go G7 128b 35/100/115W RTX 5060 GN22-X4 GB206 (?) ? 8Go G7 128b 35/100/115W RTX 5050 GN22-X2 GB207 (?) ? 8Go G7 128b 35/100/115W