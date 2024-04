RXT 4060 Ti : des difficultés d’approvisionnement, la version SUPER en approche ?

© Asus

La 4060 Ti bientôt indisponible ? C’est en tout cas ce qu’on pourrait affirmer puisque les partenaires de Nvidia feraient face à de sérieux problèmes d’approvisionnement concernant la carte graphique d’entrée de gamme. Les versions 8 Go et 16 Go seraient aussi bien touchées l’une que l’autre, obligeant ainsi les détaillants à réduire leur offre de ces GPU.

Les joueurs étant intéressés par une de ces cartes risquent de devoir se rapatrier sur une RTX 4060, ou d’une RTX 4070 SUPER, mais qui s’avère bien plus couteuse. Cependant, ces diminutions de stocks pourraient bien être volontaires, afin de préparer la venue des RTX 4060 Ti SUPER dans la gamme. Cela permettra à la société américaine de clore le chapitre de cette génération de GPU pour passer directement à la RTX 5090.

Le ravitaillement en 4060 Ti réduit, une rupture de stock à prévoir ?

Nombreux sont les joueurs à avoir été touchés par les gigantesques ruptures de stock lors de la crise sanitaire mondiale de 2020, et ce, même l’année suivante. Si les stocks mondiaux sont aujourd’hui revenus à la normal, l’offre et la demande sont des notions parfois difficiles à appréhender. En tout cas, les principales marques de GPU comme MSI, Asus et Gigabyte sont actuellement touchées par une réduction des livraisons de RTX 4060 Ti.

L’alerte a été donnée en premier par le média Board Channels, qui stipule que les problèmes de stocks ont commencé pendant les deux premières semaines du mois d’avril. La distribution a été réduite à seulement 50 unités par envoi. De son côté, le média videocardz confirme par le biais de ses sources qu’il y a bien un problème de stocks concernant les RTX 4060 Ti, qu’elles soient en version 8 Go ou 16 Go.

Une 4060 Ti SUPER dans les cartons ?

Ces difficultés d’approvisionnement pourraient s’expliquer par une grande demande de ces cartes graphiques Nvidia, de part leur tarif considérablement moins élevé que la RTX 4070 SUPER, affichée actuellement à 609 € pour la version Founders Edition sur le site de Nvidia. Bien que sa version de base (la plus prisée) ne comporte que 8 Go de VRAM, la rendant limitée en 1440p et quasiment inaccessible en 4K, elle permet malgré tout de profiter des toutes dernières technologies de la marque au caméléon.

© Nvidia

En effet, le DLSS 3.0 (Frame Generation) est exclusive aux RTX 40 Series et fonctionne aussi bien avec une 4060 qu’avec une 4090. Cette technologie permet de booster considérablement le nombre de FPS tout en ayant un impact minime sur l’input lag, du moment que l’on soit bien à 60 FPS minimum sur le rendu natif.

Cette diminution de l’approvisionnement va la rendre plus rare, et donc plus chère sur le long terme. Cette baisse de régime pourrait être voulue par Nvidia afin de préparer l’arrivée de potentiels nouveaux modèles, comme les prétendues 4060 SUPER et 4060 Ti SUPER.