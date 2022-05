Ryzen 7000 : des TDP de 170W, PPT de 230W

Lors de la présentation des ses processeurs Ryzen 7000 au Computex 2022, AMD a mentionné une puissance de 170 W. Certains, comme nous, pensaient que cette valeur renseignait le PPT (Package Power Tracking) de la plateforme AM5, d’autres plutôt le TDP des processeurs. L’entreprise a clarifié les choses : il s’agit du TDP. Le PPT maximal est de 230 W. La diapositive de MSI n’était donc pas erronée. Ces hausses sont assez considérables : le TDP maximal pour un Ryzen 5000 Vermeer est de 105 W, le PPT de 142 W.

AMD a précisé à nos confrères de Tom’s Hardware US dans un communiqué : « AMD souhaite apporter une correction aux limites de puissance et de TDP du prochain AMD Socket AM5. Le socket AM5 d’AMD supporte un TDP de 170W avec un PPT de 230 W. TDPx1,35 est le calcul standard pour déterminer le PPT pour les sockets AMD dans l’ère « Zen ». Le nouveau TDP de 170 W ne fait pas exception à cette règle (1701,35=229,5). »

L’entreprise justifie cette augmentation ainsi : « Ce nouveau TDP permettra d’augmenter considérablement les performances de calcul pour les CPU à nombre de cœurs élevé dans les charges de travail de calcul lourdes. Il s’ajoutera aux plages de TDP 65W et 105W des Ryzen actuels. AMD met un point d’honneur à fournir à la communauté des passionnés des informations transparentes et franches sur ses produits, et nous voulons profiter de cette occasion pour nous excuser de notre erreur et de toute confusion que nous avons pu causer à ce sujet ».

La surenchère des TDP

Notez que la déclaration d’AMD n’évoque pas explicitement les Ryzen 7000 mais uniquement le socket AM5. Quoi qu’il en soit, il en ressort que la gamme devrait proposer des processeurs à 65 W, 105 W et 170 W de TDP. Il est probable que l’entreprise décline certains 12 et 16 cœurs avec un TDP de 105 W et d’autres avec TDP de 170 W. Ces derniers pourraient faire office de puces HEDT pour remplacer les Ryzen Threadripper sur les plateformes grand public, cette série semblant désormais cantonnée au segment « PRO ».

D’autre part, précisons que la règle de multiplier le TDP par 1,35 pour obtenir le PPT comprend quelques exceptions. Dans le cas du Ryzen 5 5600X par exemple, le facteur est 1,17 (TDP de 65 W, PPT de 76 W).

Enfin, chez Intel, un processeur comme le Core i9-12900KS a fixé de nouveaux galons avec son PBP (Processor Base Power) de 150 W et sa puissance maxi (MTB, Maximum Turbo Power) de 241 W. Bref, que ce soit pour les GPU et les CPU, la surenchère de watts semble de rigueur…

