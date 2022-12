Ryzen 7000 non-X : date de sortie et performances dans 12 jeux

En 1080p, avec une Radeon RX 6950XT, sur un panel de douze jeux (parmi lesquels Assassin’s Creed : Valhalla, Fortnite, Far Cry 6…), le Ryzen 9 7900 à 65 W de TDP fait en moyenne 19 % mieux que le Ryzen 9 5900X à 105 W de TDP.

En début d’année, la famille des Ryzen 7000 Zen 4, composée pour le moment de quatre membres (Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X et Ryzen 5 7600X), accueillera de nouvelles références non-X à 65 W de TDP. Il y a une semaine, nos confrères de VideoCardz ont publié une première diapositive officielle présentant trois processeurs, les Ryzen 7 9700, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600. Ils récidivent avec deux autres diapositives. La première dévoile les tarifs en dollars (déjà connus) et fixe la date de sortie : le 10 janvier. La seconde illustre l’écart qui sépare le Ryzen 9 7900 du Ryzen 9 5900X dans un panel de jeux ainsi que dans quelques applications professionnelles.

La première diapositive ne dévoile rien que nous ne supputions ou connaissions déjà : les Ryzen 7 9700, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600 seront commercialisés le 10 janvier à des tarifs de respectivement 429, 329 et 329 dollars.

Test des Ryzen 9 7950X et Ryzen 7 7700X : Zen 4 amorce sereinement l’ère AM5

Performances dans les jeux

La deuxième diapositive est une partie plus intéressante. Elle confronte la puce 12 cœurs / 24 threads Zen 4 à 65 W de TDP au Ryzen 9 5900X, le 12 cœurs / 24 threads Zen 3 à 105 W de TDP de la précédente génération, dans des jeux en 1080p et dans des applications.

VideoCardz communique également des résultats pour davantage jeux, que nous supposons provenir d’une autre diapositive non publiée. La carte graphique utilisée pour obtenir ces résultats est la Radeon RX 6950XT Nitro+ de Sapphire. Notez que le Ryzen 5000 collabore avec de la DDR4-3600, le Ryzen 7000 avec de la DDR5-6000. L’écart moyen entre les deux processeurs est de 19 % à l’avantage du Ryzen Zen 4.

Jeu / Processeur Ryzen 9 7900 (65W)

DDR5-6000

Radeon RX 6950XT Ryzen 9 5900X (105W)

DDR4-3600

Radeon RX 6950XT 7900/5900X Assassin’s Creed : Valhalla 197,0 IPS 191,0 IPS 103 % Borderlands 3 248,9 IPS 209,1 IPS 119 % CS:GO 603,6 IPS 516,0 IPS 117 % F1 2021 403,8 IPS 299,7 IPS 135 % Far Cry 6 176,3 IPS 131,6 IPS 134 % Fortnite 270,9 IPS 247,3 IPS 110 % League of Legends 387,4 IPS 349,6 IPS 111 % Metro Exodus 187,1 IPS 185,4 IPS 101 % Shadow of the Tomb Raider 283,8 IPS 224,6 IPS 126 % Strange Brigade 442,7 IPS 339,8 IPS 130 % Total War: Three Kingdoms Battle 256,1 IPS 198,8 IPS 129 % World of Tanks Encode (1080p Ultra) 445,5 IPS 405,4 IPS 110 %

