Seagate lance Lyve Cloud Analytics

Seagate annonce le lancement de la plate-forme Lyve Cloud Analytics, une solution d’analyse cloud complète incluant le stockage, le calcul et l’analyse. Selon l’entreprise, cette plate-forme aidera les clients Lyve Cloud à réduire le coût total de possession et à accélérer la valorisation de leurs DataOps et MLOps. Cet ajout de capacité d’analyse au stockage cloud permettra aux « entreprises d’exploiter leurs données à l’échelle du pétaoctet, les aidant à raccourcir les délais de mise en œuvre et à accélérer l’innovation » d’après Seagate. Dans son communiqué, la société rapporte « jusqu’à 40 % d’économies réalisées ».

© Seagate

La marque explique : « Dans la sphère de données actuelle, le multicloud est devenu une stratégie de cloud computing courante pour les entreprises, mais les difficultés d’accès aux données complexes et l’imprévisibilité des coûts empêchent une exploitation optimale des données. Ces défis constituent des obstacles encore plus importants pour les secteurs à forte intensité de données, qui ont besoin d’une grande quantité de ces données pour entraîner leurs systèmes d’analyse, d’IA et d’apprentissage automatique.

D’après le cabinet Gartner, seuls 53 % des projets IA parviennent à passer du stade de prototype à celui de la production à cause du manque d’outils adaptés à la mise à l’échelle. Forte de sa propre expérience dans le domaine de la fabrication, Seagate propose des solutions préconfigurées de code analytique complet pour les séries temporelles, la gestion des données tabulaires et l’analyse des images, ainsi que des services professionnels capables de réduire considérablement les délais de mise en œuvre de l’analyse dans un environnement de production, qui passent de 12-18 mois à moins de 4 mois. »

Infrastructure cloud

« Face à l’utilisation croissante de l’analyse des données et de l’IA pour accroître l’efficacité, la durabilité et l’innovation des entreprises, le lancement de la plate-forme Lyve Cloud Analytics était la fonctionnalité la plus attendue pour Lyve Cloud », déclare Ravi Naik, Directeur des technologies de l’information et Vice-Président exécutif des services de stockage chez Seagate.

Concernant plus spécifiquement l’infrastructure cloud, Seagate rapporte que chaque jour, ses sept sites de production à grande échelle utilisant l’IA génèrent plus de 50 To d’images et de données paramétriques, lesquels sont ajoutés à son lac de données de 15 Po et rendus disponibles pour l’analyse.

Parmi les applications concrètes, Sthitie Bom, Directrice de l’ingénierie chez Seagate Technology, rapporte : « Seagate vise la meilleure qualité et efficacité qui soit. Dans cette optique, nous avons massivement investi dans l’analyse et l’IA. C’est au niveau du processus de fabrication de wafers que nous constatons l’une des plus grandes avancées en la matière, car nous avons pu supprimer plusieurs étapes parmi les dizaines de milliers que compte notre processus de production global. En deux ans, grâce à l’infrastructure d’analyse développée par l’équipe de Seagate, nous avons augmenté de 150 % le nombre d’étapes d’échantillonnage pouvant être éliminés, nous permettant ainsi de réduire significativement la durée de cycle de fabrication des wafers. Nous prévoyons une multiplication par trois supplémentaire à mesure que notre infrastructure d’analyse progresse dans la plate-forme Lyve Cloud Analytics au cours des prochaines années, avec à la clé d’importantes économies de capital. »

Source : communiqué de presse Seagate