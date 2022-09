Seagate présente ses systèmes de stockage Exos X nouvelle génération

Seagate lance de nouveaux systèmes Exos X pilotés par la sixième génération des architectures de contrôleur. Selon la marque, ces systèmes Exos X sont jusqu’à deux fois plus performants que la génération précédente et offrent une longévité améliorée. Pour assurer la protection des données, ces systèmes Exos X associent la solution de protection des données par erasure coding ADAPT (Advanced Distributed Autonomic Protection Technology) à la technologie d’auto-réparation ADR (Autonomous Drive Regeneration) de Seagate.

Crédit : Seagate

Seagate précise : « Exos X est une gamme de boîtiers montés en rack pour le stockage de données par blocs d’une capacité de l’ordre du pétaoctet, permettant d’agréger et de virtualiser jusqu’à plusieurs centaines de disques durs et SSD afin d’optimiser la résilience, les performances et la disponibilité des données. Les systèmes Exos X forment une infrastructure de stockage professionnel de haute disponibilité pour les centres de données d’entreprises conventionnels et les clouds privés. »

Comme indiqué ci-dessus, ces systèmes de stockage Exos X profitent de la solution de protection des données par erasure coding ADAPT. Celle-ci gère et optimise la redondance des données. Elle est associée à la technologie ADR, laquelle « surveille les disques en permanence, les diagnostique et les reconstruit automatiquement sur place, sans nécessiter d’échange manuel ».

Spécifications

En matière de performance, le contrôleur VelosCT autorise jusqu’à 725 000 IOPS (E/S par seconde) avec une latence de 1 ms, ainsi que des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles qui atteignent respectivement 12 Go/s et 10 Go/s. Enfin, ces systèmes Exos X prennent en charge les protocoles de gestion Redfish et Swordfish.

Exox S 2U24 – Crédit : Seagate Exox S 2U12 – Crédit : Seagate

Ken Claffey, Senioc Vice-président Systèmes chez Seagate, déclare : « Grâce à l’intégration verticale unique de Seagate, qui couvre aussi bien la conception et la fabrication des composants que les services, nous apportons des solutions et des innovations inédites sur le marché des systèmes de stockage pour les entreprises. Avec le nouveau contrôleur conçu et fabriqué par Seagate, les nouveaux systèmes Exos X atteignent des niveaux de disponibilité, de fiabilité et de performances jamais vus sur des systèmes RAID. Ils sont donc plus efficaces et beaucoup moins lourds à gérer. Ils aideront nos clients à élaborer une stratégie de gestion des donnes durable pour les centres de données ».

Les Seagate Exox S 2U12 et 2U24, ainsi que le boîtier haute densité 5U84, tous équipés des nouveaux contrôleurs ASIC VelosCT, sont disponibles dès à présent à l’échelle mondiale. Davantage d’informations sont disponibles sur le site de Seagate.

Crédit : Seagate

Source : communiqué de presse Seagate