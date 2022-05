Seagate lance trois nouveaux disques durs externes Star Wars pour célébrer la ‘Journée Star Wars’

Seageate célèbre la Journée Star Wars (4 mai) en lançant trois disques durs collector à l’image de Boba Fett, Grogu et The Mandalorian. Si vous vous demandez pourquoi le 4 mai, le communiqué de presse de Seageate explique que « les fans de Star Wars ont érigé cette date, en jour de fête à la suite d’un calembour sur une réplique phare de la saga, « May the Force be with you » (Que la Force soit avec toi), le 4 mai se prononçant « May the Fourth » en anglais ».

Ces disques durs externes FireCuda en édition spéciale complètent la gamme de disques Star Wars Beskar Ingot déjà existante. Chaque disque propose un éclairage LED RVB personnalisable, avec un réglage par défaut correspondant aux personnages : « rouge flamboyant pour Boba Fett, bleu électrique pour Grogu et bleu vif pour le Mandalorien. Les joueurs et dans de Star Wars pourront ainsi rendre hommage à cette galaxie lointaine, très lointaine, depuis leur salon ».

Vous pouvez consulter l’imposante gamme de périphériques de stockage en édition spéciale sous licence officielle de Seagate en suivant le lien.

Des disques d’une capacité de 2 To

Jeff Fochtman, Vice-Précisent Directeur du Marketing et des Affaires chez Seageate, déclare : « Nous sommes heureux d’annoncer la sortie de trois nouveaux disques emblématiques issus de notre collaboration avec Lucasfilm, qui feront le bonheur des joueurs et des fans de Star Wars. Leur style iconique, allié à leurs fonctionnalités, renforceront la station de jeu de tous les amateurs de la célèbre saga ».

Les disques durs ont une capacité de 2 To et se connectent via un port USB 3.2 Gen1 (câble USB 3.0 de 46 cm inclus). Ils sont couverts par une garantie limité de deux ans ainsi que par le Rescue Data Recovery Services pour la récupération des données pendant trois ans. Nous n’avons pas trouvé leurs débits sur le site de Seagate.

Ces disques collector Star Wars seront disponibles à l’achat courant mai au prix unitaire de 119,99 euros (2 To). Notez qu’ils sont plutôt affichés à 134,99 euros sur le site de Seagate pour l’instant.

Source : communiqué de presse Seagate