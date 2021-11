Seagate présente sa solution de stockage et de transfert de données Lyve Mobile Array

Une capacité de stockage de 96 To par baie et une vitesse de transfert atteignant 2,8 Go/s.

L’entreprise Seagate est essentiellement connue par le grand public pour ses HDD et SSD, mais vous n’êtes pas sans savoir qu’elle est aussi très bien implantée dans le secteur des centres de données. La société met d’ailleurs à profit son expertise en matière de stockage de données de masse sur le marché des véhicules autonomes. À l’occasion de l’évènement Future Mobility Campus Ireland Showcase, qui se déroulera demain à Shannon, en Irlande, Seagate présentera sa « nouvelle solution de stockage et de transfert de données de grande capacité, Lyve Mobile Array ».

Il s’agit d’une solution de stockage de 96 To. Celle-ci « transfère les données des véhicules autonomes afin qu’elles soient traitées par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique à la périphérie et dans le cloud ». Dans le cadre de la démonstration de demain, les Lyve Mobile Array seront installés dans des prototypes de Jaguar I-PACE.

Seagate détaille son Mach.2 Exos 2X14, le disque dur le plus rapide au monde

Vitesse de transfert de 2,8 Go/s

Dans son communiqué de presse, Seagate explique : « Les prototypes Jaguar I-PACE effectueront une série de tests sur route en direct, interagissant avec des routes connectées, des jonctions intelligentes et l’infrastructure locale pour collecter des données. Ils sont équipés de la solution SSD Lyve Mobile de Seagate, validée et optimisée pour le transfert des données dans le véhicule. Elle est directement installée dans le coffre du véhicule et stocke toutes les données en temps réel, accélérant l’accès aux données collectées pour l’analyse et l’optimisation des algorithmes.

Alimentée par le nœud Insight node de Renovo, la solution Lyve Mobile Array facilite le parcours des données du terminal à la périphérie et enfin au cloud central. Avec une capacité de stockage de 96 To dans une seule baie et une vitesse de transfert atteignant 2,8 Go/s, Lyve Mobile Array transfère des ensembles de données en masse non seulement simplement et rapidement, mais également de manière sécurisée grâce aux fonctions de verrouillage automatique et de chiffrement matériel AES aux normes industrielles. Son boîtier robuste de niveau militaire protège le transport des données par voie terrestre, aérienne ou maritime, même dans des conditions extrêmes telles que le froid et la chaleur intenses. »

Jusqu’à 150 To de données collectées chaque jour

Selon Seagate, cette solution vise notamment à répondre aux défis auxquels font face les constructeurs automobiles pour collecter et analyser les données « d’un véhicule de recherche sur l’aide à la conduite automobile (ADAS, Advanced Driver Assistance System) », lequel « peut générer chaque jour jusqu’à 150 To de données renvoyés à des centres d’apprentissage d’intelligence artificielle. En utilisant une connexion gigabit d’entreprise standard (~ 1 000 Mb/s), cela prendrait jusqu’à 150 jours pour une flotte de 10 véhicules ».

Jeff Fochtman, Vice-Président Directeur du Marketing et des Affaires chez Seagate, résume : « Les véhicules autonomes sont gourmands en données. L’intelligence artificielle du véhicule doit absorber toutes ces données pour apprendre et prendre des décisions. Plus il y a de données collectées et analysées, plus le véhicule est intelligent. En conséquence, elles doivent être transférées rapidement et en toute sécurité, ce pour quoi Lyve Mobile a été conçue. »

L’événement FMCI Showcase se déroulera de 10h30 à 17h45 CET demain. Malheureusement, il faut payer 69 euros hors taxe pour le suivre en direct. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le Lyve Mobile Array, suivez le lien.