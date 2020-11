SilverStone présente une alimentation SFX-L de 1000 W

La SST-SX1000-LPT, un bloc compact et modulaire certifié 80+ Platinum.

Si vous êtes à la recherche d’une alimentation compacte, puissante et modulaire, sachez que SilverStone prépare un bloc de 1000 W au format SFX-L. C’est une première puisque jusqu’ici, ces gabarits ne montaient qu’à 850 W.

Baptisée SST-SX1000-LPT, cette alimentation mesure 125 x 63,5 x 130 mm. Cela lui confère une densité de puissance de 969 W par litre. Certifiée 80 Plus Platinum, elle fournit du 83,3 A en +12V, du 25 A sur le +3,3 W et +5V, du 3 A sur le +5VSB et du 0,3 A sur le -12V.

Câbles fournis

Une turbine de 120 mm assure la ventilation ; elle bénéficie d’un mod 0 dBA sous les 20 % de charge. Toutefois, elle peut mouliner jusqu’à 2 000 tr/min lorsque l’alimentation fonctionne à sa pleine capacité. Dans ces conditions, le volume sonore atteint 36 dBA.

SilverStone livre cette alimentation avec un classique 24 / 20-Pin, deux 8 / 4-Pin EPS, six 8 / 6-Pin PCIe, huit SATA, trois 4-Pin et un Floppy. La société donne un MTBF de 100 000 heures pour une plage de températures comprises entre 0 et 50°C.

Cette alimentation tombe à pic pour les configurations installées dans des boîtiers menus. En effet, que ce soit chez NVIDIA avec les RTX 3000 Ampere ou Intel avec les processeurs Intel Comet Lake-S, la période n’est pas vraiment à la sobriété. Malheureusement, SilverStone n’a annoncé ni date de sortie ni prix.