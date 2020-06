Voici les limites de puissance et les valeurs Tau pour tous les processeurs Comet Lake-S

Intel a mis à jour la fiche technique publique de ses processeurs de bureau de 10e génération, les Comet Lake-S. Parmi les 134 pages du document, on découvre notamment la limite de puissance et les valeurs Tau pour chaque puce.

Vous pouvez les retrouver dans le tableau ci-dessous. Pour ceux qui auraient besoin d’un petit rappel, un processeur a plusieurs niveaux de puissance : le PL1, qui correspond à son TDP, et le PL2, qui autorise un surplus de puissance pendant une certaine durée (définie par la valeur Tau). Une fois ce délai écoulé, le processeur revient au stade PL1. Notez que si l’on pouvait jusqu’à présent déterminer le PL2 simplement en multipliant le PL1 par 1,25, ce n’est plus le cas avec les Comet Lake-S. En effet, le Core i9-10900K a par exemple une valeur PL2 deux fois plus élevée que sa valeur PL1, tandis que les Core i7-10700K et Core i5-10600K ont une valeur PL2 respectivement 1,83x et 1,46x supérieures à leur PL1.

Comme un petit manque de transparence

Ces données sont intéressantes à connaître et permettent de bien distinguer le TDP de la consommation réelle. La valeur sur laquelle se base Intel pour communiquer le TDP d’une puce correspond à son PL1. Mais cette dernière n’est pas toujours représentative de la consommation réelle du processeur, étant donné que celui-ci peut se montrer bien plus gourmand en énergie pendant de courtes durées. Cela se produit notamment lorsqu’il enclenche sa fonction Boost. Ainsi, un Core i9-10900F consomme jusqu’à 224W alors que son TDP est de 65W. Même une petite puce Comet Lake-S avec un TDP de 35W engloutit en réalité jusqu’à 123W. Par conséquent, comme le mentionnent nos confrères de Tom’s Hardware US, pour être totalement transparent, Intel pourrait mettre cette valeur PL2 un peu plus en évidence que dans une documentation technique…

Processeur PL1 (W) PL2 (W) Tau (Secondes) Core i9-10900K 125 250 56 Core i7-10700K 125 229 56 Core i5-10600K 125 182 56 Core i9-10900 65 224 28 Core i7-10700 65 224 28 Core i5-10600, Core i5-10500, Core i5-10400 65 134 28 Core i3-10320, Core i3-10300, Core i3-10100 65 90 28 Pentium Gold 6500, Pentium Gold 6400, Celeron G5920, Celeron G5900 58 58 28 Core i9-10900T 35 123 28 Core i7-10000T 35 123 28 Core i5-10000T 35 92 28 Core i3-10000T 35 55 28 Pentium Gold G6500T, Pentium Gold G6400T, Celeron 5900T 35 42 28

Source : Intel