SiPearl collabore avec NVIDIA autour du calcul haute performance (HPC)

SiPearl et NVIDIA annoncent leur collaboration dans le but de proposer « une offre commune associant les microprocesseurs dédiés au calcul haute performance (HPC) de SiPearl avec le portefeuille de solutions de calcul accéléré et de solutions réseaux de NVIDIA ».

Crédit : SiPearl

Rappelons que SiPearl est la société qui conçoit le microprocesseur destiné aux supercalculateurs exascale européens. L’entreprise avait déjà un conclu un partenariat avec Intel centré sur l’accélérateur Ponte Vecchio de la firme américaine.

Une collaboration autour de solutions matérielles et logicielles

SiPearl détaille la collaboration avec NVIDIA ainsi :

« SiPearl a conclu un accord de collaboration stratégique avec NVIDIA pour des développements techniques et commerciaux conjoints visant à combiner leur portefeuille respectif de solutions matérielles et logicielles.

NVIDIA et SiPearl vont développer une plateforme permettant de porter et d’analyser les charges de calcul vectorielle en combinant les points forts des microprocesseurs de SiPearl (comme son interface mémoire à grande vitesse) et des processeurs graphiques de NVIDIA (notamment le parallélisme et le débit massifs). Cette collaboration inclura des travaux communs menés avec des instituts de recherche européens tiers sur des sujets comme les capacités de simulation de fonctionnalités et d’interconnexion avec des outils de modélisation open-source axés sur la recherche.

Côté logiciel, les deux sociétés vont accélérer le déploiement de l’écosystème d’Arm pour le calcul haute performance en travaillant en étroite collaboration avec plusieurs centres d’excellence européens. Côté matériel, SiPearl et NVIDIA travailleront de concert pour s’assurer que la gamme de solutions de calcul accéléré et solutions réseaux de NVIDIA fonctionnera de manière harmonieuse avec Rhea, la première génération de microprocesseurs de SiPearl, ainsi qu’avec les générations suivantes.

Cette collaboration avec NVIDIA va développer l’écosystème d’accélérateurs de calcul proposés en combinaison avec les microprocesseurs dédiés au HPC de SiPearl. Grâce à ce partenariat, SiPearl accroit son portefeuille de solutions d’accélération partenaires. Son objectif est de proposer l’offre conjointe la mieux adaptée pour répondre aux besoins applicatifs de la communauté d’utilisateurs finaux de supercalculateurs en Europe dans les domaines stratégiques de la recherche fondamentale, l’intelligence artificielle, la santé, le climat, l’énergie, l’ingénierie, la géologie et les États. »

Déclarations

« Nous nous réjouissons de cette collaboration avec le leader mondial des processeurs graphiques de calcul haute performance, NVIDIA. Ce partenariat va considérablement enrichir notre offre jointe composée de nos microprocesseurs dédiés au supercalcul et de solutions d’accélération partenaires afin d’offrir le choix aux utilisateurs finaux européens de supercalculateurs », déclare Philippe Notton, CEO et fondateur de SiPearl.

Du côté de NVIDIA, Marc Hamilton, Vice-Président de l’Architecture et de l’Ingénierie des Solutions, confie : « La recherche HPC a le potentiel de transformer notre société grâce à des découvertes bénéfiques. NVIDIA collabore avec SiPearl, une société fortement innovante, afin de combiner ses microprocesseurs basés sur l’architecture Arm avec les solutions de calcul accéléré NVIDIA pour permettre aux chercheurs HPC d’obtenir les performances extrêmes exigées par les applications de nouvelle génération, et ainsi contribuer à ces découvertes. »